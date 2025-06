L’Isola dei Famosi, l'accusa shock di Jasmin a Chiara: “Hai usato la tua storia per avere visibilità"

È scoppiata una vera bufera in Honduras tra i naufraghi de L'Isola dei Famosi. A finire al centro del ciclone è stata Chiara Balestri, la giovane bolognese che ha conquistato l'affetto del pubblico raccontando la sua drammatica esperienza di violenza, ma che ora si trova a fronteggiare un attacco durissimo e poco edificante da parte della nuova concorrente Jasmin Salvati.

Un'accusa che ferisce: "La tua storia è solo strategia"

L'influencer di origini egiziane, è sbarcata a Playa Dos durante la quarta puntata del reality show di Canale 5 e non ha perso tempo nel farsi notare. Dopo aver accusato Chiara e Teresanna Pugliese di monopolizzare l'uso della spazzola nei daytime ("È assurdo! Loro possono sistemarsi e io no"), è andata ben oltre, affondando colpi pesanti contro Chiara proprio sulla sua vicenda personale.

Durante un acceso confronto, Jasmin ha insinuato che Chiara stia sfruttando la sua storia di violenza per ottenere notorietà: "Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose per visibilità, quindi stai buona", ha detto, riferendosi anche alla partecipazione di Chiara a Verissimo, dove aveva raccontato il suo dramma.

Jasmin Salvati

Una frase durissima che ha fatto scattare immediatamente la reazione della Balestri: "Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello, che gran donna che sei", ha replicato con amarezza. Ma Jasmin non si è fermata, rincarando la dose: "Sì sì, l'hai fatto per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie, ma non tutti si espongono. Se mi esponessi io per visibilità sulla mia di storia, hai voglia te! Ma per piacere.".

Uno scontro che ha indignato non solo la stessa Chiara, ma anche tanti telespettatori che sui social hanno criticato l'aggressività delle parole di Jasmin e la totale mancanza di empatia. Ancora una volta si dimostra quanto, purtroppo, siano spesso proprio alcune donne a diventare le peggiori nemiche di altre donne, soprattutto in contesti come quello dei reality, dove la visibilità sembra contare più del rispetto umano.

L'esperienza di Chiara messa in discussione

La Balestri, ricordiamo, aveva raccontato pubblicamente la sua storia di violenza per sensibilizzare su un tema ancora troppo attuale. La relazione con il suo ex fidanzato Gabriel era iniziata con uno schiaffo e si era trasformata in un incubo: calci, cinghiate, percosse fino alla perdita di coscienza. La giovane ha tentato più volte di uscirne, ma si trovava risucchiata in un ciclo di violenza e manipolazione.

Nel 2022, dopo aver trovato il coraggio di denunciare, Gabriel era stato raggiunto da misure cautelari ma si era dato alla latitanza, continuando a minacciarla per oltre due anni. Arrestato, aveva ottenuto i domiciliari, da cui era nuovamente fuggito. Chiara, disperata, aveva pubblicato un video di denuncia sui social dichiarando: "Preferisco registrarmi da viva, prima che diventi l'ennesimo caso di femminicidio".

Il suo coraggio e la sua voglia di riscatto l'hanno portata fino all'Isola. Ma dover ora fronteggiare insinuazioni così velenose è un colpo basso che in molti, a casa, faticano a perdonare a Jasmin Salvati. Nel frattempo, il pubblico attende con ansia di vedere come evolveranno i rapporti tra le due naufraghe. Ma una cosa è certa: certi confini, soprattutto quando si parla di violenza, non andrebbero mai oltrepassati.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Giorni 24, 25 e 26 - Il meglio delle giornate