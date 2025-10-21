Grande Fratello: eliminato Bena, sorpresa televoto flash, tre concorrenti in nomination

La quarta puntata del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e andata in onda il 20 ottobre su Canale 5, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Dopo l'uscita di Giulio Carotenuto nel precedente appuntamento, un nuovo concorrente ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia.

Chi è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre

A dover lasciare il gioco è stato Omar 'Bena' Benabdallah, risultato il meno votato dal pubblico durante il televoto flash aperto in diretta. Il concorrente si è trovato a rischio eliminazione insieme a Mattia, Flaminia e Matteo, scelti dal pubblico attraverso un sondaggio social. Alla fine, Bena è stato quello con la percentuale più bassa di preferenze e ha dovuto dire addio ai compagni d'avventura. Ecco le percentuali ufficiali del televoto:

Matteo : 38,92%

: 38,92% Mattia : 27,36%

: 27,36% Flaminia : 21,95%

: 21,95% Bena: 11,75%

Matteo è stato salvato dal pubblico

I nominati della settimana

Come da tradizione, il momento delle nomination ha chiuso la puntata. Gli immuni della settimana, Giulia e Omer, hanno fatto le loro scelte dal confessionale, mentre tutti gli altri concorrenti hanno nominato a viso aperto, davanti ai compagni, Gli immuni e Anita, appena rientrata, non potevano essere nominati. Benedetta ha espresso la sua preferenza contro Rasha, mentre Ivana ha puntato su Domenico, che a sua volta ha restituito la scelta indicando proprio Ivana.

Grazia ha deciso di segnalare Francesca e Simone, mentre la coppia ha ricambiato indicando Matteo. Anche Flaminia ha scelto di mettere in gioco Matteo, che a sua volta ha fatto il nome di Benedetta. Donatella si è orientata verso Flaminia, mentre Mattia ha preferito nominare Donatella. Francesco ha fatto il nome di Benedetta, seguito da Jonas, che ha optato per Matteo.

Infine, Rasha ha indirizzato la propria nomination verso Benedetta, mentre Omer ha scelto Jonas e Giulia ha concluso il giro indicando Rasha. Al termine delle votazioni, Simona Ventura ha annunciato i nomi dei tre concorrenti finiti in nomination: Benedetta, Matteo e Rasha. Il meno votato lunedì prossimo sarà eliminato e dovrà abbandonare la Casa più spiata d'italia.

I momenti più intensi della serata

La puntata ha visto anche il ritorno in studio di Sonia Bruganelli, presente eccezionalmente come opinionista accanto a Simona Ventura. Tra i momenti più toccanti, il rientro nella Casa di Anita Mazzotta, che aveva temporaneamente abbandonato il reality in seguito alla dolorosa perdita della madre . Il pubblico e i coinquilini l'hanno accolta con grande affetto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'annuncio dei nominati di questa settimana