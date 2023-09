Grande Fratello: le dichiarazioni ufficiali dei primi sei concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello inizierà l'11 settembre. Quest'anno, come già annunciato, il reality mischierà concorrenti famosi e personaggi che, sulla carta, non doverebbero essere famosi. Fino ad oggi sono stati ufficializzati sei partecipanti, ecco le loro prime dichiarazioni ufficiali.

I concorrenti ufficili del Grande Fratello

Vip

Alex Schwazer

Beatrice Luzzi

Grecia Colmenares

Nip

Letizia Petris

Giselda Torresan

Vittorio Menozzi

Le prime dichiarazioni ufficiali:

Alex Schwazer: "Partecipo al Grande Fratello per sottolineare la mia voglia di tornare alle gare per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024".

Beatrice Luzzi: "Perché ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco. Posso essere diretta ma sono molto empatica. Mi mancherà un piccolo carillon, con un pagliaccio violinista".

Grecia Colmenares "Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla.Sono sincera ma alle volte la sincerità è anche un difetto. Sentirò la nostalgia del coniglio rosso di peluche di suo figlio".

Letizia Petris: "Perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita. Mi mancherà il mio orsacchiotto di peluche".

Giselda Torresan "È un'occasione per mostrarmi come sono. Una persona vera, semplice, spontanea e genuina".

Vittorio Menozzi "Partecipo perché sono curioso. Mi piace l'idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me. Sono un ragazzo competitivo e amo ascoltare e confrontarsi con le persone. Mi mancherà suonare la chitarra".

Il Grande Fratello inizierà l'11 settembre, fin dalla prima settimana sono previsti due appuntamenti settimanali, la nuova opinionista unica al fianco di Alfonso Signorini sarà la giornalista Mediaset Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli sarà l'opinionista social di questa edizione, la speaker radiofonica è stata preferita a Giulia Salemi, che aveva lo stello ruolo nella precedente edizione.

I tre concorrenti Nip sono stati spoilerati grazie a Aldo Vitali, direttore di Tv, Sorrisi e Canzoni, che ha pubblicato i loro nomi e messo la loro foto sulla copertina del settimanale.