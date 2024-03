Grande Fratello: Anita mollata da Edoardo e Alessio si fa avanti 'Io sono qua'

Nella puntata del 7 marzo del Grande Fratello i riflettori sono stati puntati su Anita e Alessio, la concorrente, fidanzata da circa dieci anni con Edoardo, ha deciso di lasciarlo per viversi la sua storia con Falsone. Nel frattempo Edoardo ha scelto di tagliare i ponti con Anita evitando di telefonarla in diretta televisiva.

Il Grande Fratello celebra la storia d'amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, nonostante Edoardo, la persona a cui la ragazza è legata da circa dieci anni. I telespettatori ricorderanno che Alfonso Signorini ha accolto Edoardo il giorno di San Valentino nella Casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa ad Anita: "Lo vedo come il padre dei miei figli", aveva detto la ragazza dopo aver baciato il suo Edoardo.

Oggi lo scenario è completamente diverso, Anita sembra pronta a viversi la sua storia con Alessio, uno degli ultimi concorrenti entrati nel programma. Edoardo, che da Casa vede tutto, è stato contattato dalla produzione ma ha chiesto agli autori di non coinvolgerlo in questa situazione. Nessun triangolo in vista, il ragazzo non ne vuole sapere.

Nella Mystery room, il Grande Fratello ha messo a disposizione di Anita un telefono dove Edoardo può chiamare la ragazza. Il telefono non squilla, il giovane che abbiamo intravisto il 14 febbraio, decide di lasciare Anita al suo destino con Alessio. Falsone ne approfitta e, chiamato anche lui nella Mystery Room, dice alla Olivieri: "Fai quello che ti senti, io sono qua.

Alfonso Signorini, dopo aver rubato Mirko e Perla a Temptation island, si prende un'altra idea dai format di Maria De Filippi e manda i due concorrenti in esterna, come fossero a Uomini e donne. Dopo la puntata, infatti, Alessio e Anita sono andati a cenare nella suite, sotto l'occhio attento delle telecamere, proprio come fa Gemma Galgani con i suoi corteggiatori nel dating show di Canale 5.