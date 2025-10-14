Grande Fratello, Benedetta su Domenico: “Lo vedo come un fratello, non c’è malizia”

Dopo il confronto nella Mystery Room, Benedetta si è confidata con Simone e Francesco, spiegando di non provare nulla oltre all'amicizia per Domenico. Lui è convinto che la compagna lo abbia frainteso.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello non sono mancati i momenti di tensione e confronto. Domenico D'Alterio è stato infatti chiamato da Simona Ventura nella Mystery Room per affrontare una situazione delicata. A sorprenderlo, un videomessaggio della sua compagna Valentina, che ha deciso di intervenire per chiarire il rapporto tra lui e Benedetta Stocchi, una vicinanza che - secondo lei - potrebbe essere fraintesa dal pubblico.

Il videomessaggio di Valentina: "Mettiti nei miei panni"

Con tono fermo ma visibilmente emozionato, la compagna di Domenico gli ha chiesto di mettersi nei suoi panni e comprendere la sua posizione: "Mettiti nei miei panni e dimmi cosa avresti fatto". Ha spiegato di non voler riaprire vecchie ferite, ma di sentire il bisogno di chiarire pubblicamente la situazione.

Pochi istanti dopo, la ragazza ha fatto il suo ingresso nella Mystery Room per un confronto diretto con Domenico. L'operaio di Scampia, ex star dei social grazie ad alcuni video hot ora cancellati, ha ribadito di considerare Benedetta una persona importante, ma ha negato qualsiasi tipo di malizia nel loro legame.

Valentina si confronta con Domenico

Valentina a Domenico D'Alterio: "Io pretendo rispetto da te"

Nonostante le parole del compagno, la donna ha espresso tutta la sua delusione: "È un rapporto di amicizia secondo te? Io pretendo rispetto da te." Ha sottolineato come Domenico, nella "bolla" del reality, non capisca come il loro rapporto venga percepito all'esterno.

Su invito di Simona Ventura, anche Benedetta ha fatto il suo ingresso nella Mistery Room. Con grande imbarazzo, la gieffina ha ascoltato le parole di Valentina e ha chiesto scusa pubblicamente, assicurando che il suo legame con Domenico è puro e privo di malizia: "C'è un rapporto fantastico di amicizia. Parliamo spesso di te."

Benedetta riflette: "Mi dispiace per le tensioni create"

Oggi, pensando al confronto, la Stocchi si è confidata con Simone De Bianchi e Francesco Rana, ammettendo di essere dispiaciuta per quanto accaduto: "Ho paura che possa passare un messaggio sbagliato. Tutto vedo tranne che malizia." Ha poi chiarito il tipo di legame che la unisce a Domenico: "Lo vedo come un fratello maggiore o come un papà. È una bella persona, splendida."

La reazione di Domenico: "sarò sempre me stesso"

Il campano, invece ha espresso la sua amarezza per essere stato frainteso nel rapporto con Benedetta, che considera soltanto una cara amica. Francesca, comprendendo il suo punto di vista, gli ha fatto notare che la reazione di Valentina nasce probabilmente dalla gelosia e dal fatto che, da fuori, certi gesti - come abbracci e momenti di vicinanza - possono apparire ambigui. Domenico D'Alterio ha assicurato di voler modificare alcuni comportamenti per non ferire la compagna: "Sicuramente certe cose le eviterò, ma sarò sempre me stesso".