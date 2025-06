Grande Fratello, Chiara e Alfonso: la madre di lei tuona “Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare”

Non sembra esserci pace per la coppia formata da Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, nata sotto i riflettori del Grande Fratello. A far scoppiare un vero e proprio terremoto è stata, nelle ultime ore, la mamma di Chiara, Rossy Rodriguez, che ha affidato ai social uno sfogo durissimo contro il fidanzato della figlia.

Lo sfogo della madre di Chiara: "Mi ha allontanato da mia figlia"

La donna ha espresso tutto il suo malumore per la gestione del rapporto tra Chiara e Alfonso, arrivando ad accusarlo di aver monopolizzato la vita della giovane al punto da impedirle anche i contatti con la sua famiglia. Le parole della signora Rossy non lasciano spazio a dubbi.

"Signora, io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso, per carità. Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Grande Fratello? Lascio immaginare a lei. Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara e a me non ha fatto neanche gli auguri? Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due", ha scritto senza filtri.

Chiara con la madre al Grande Fratello

Dai social un'altra verità: Chiara si gode la vacanza con le amiche

Alcuni follower hanno sottolineato come Alfonso fosse stato accusato dall'ex Federica, con cui si è lasciato dopo Temptation Island, di essere troppo geloso e di aver limitato la sua libertà. Tuttavia, guardando le storie Instagram di Chiara, la situazione sembra essere ben diversa da quella descritta dalla madre.

L'ex gieffina, infatti, in questi giorni si sta godendo una vacanza con le amiche, documentando tutto con foto e storie spensierate. Un dettaglio che sembra smentire l'ipotesi che Alfonso la stia "rinchiudendo" o limitando la sua libertà, come invece ha lasciato intendere la signora Rossy. Il clima, però, resta tesissimo, soprattutto dopo lo sfogo della madre di Chiara, che ha sollevato interrogativi sul rapporto tra la ragazza e la sua famiglia d'origine, considerando anche la maledizione divina invocata dalla signora.

La smentita di Alfonso: "Non sono come mi hanno descritto"

Proprio poche ore prima l'ex gieffino, intervistato da Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non Succederà Più su Radio Radio, parlando del suo rapporto con Chiara, Alfonso D'Apice aveva detto: "Sono innamorato, stiamo insieme da cinque mesi e ci viviamo il rapporto in modo libero e spontaneo", e poi: "Federica ha calcato un po' la mano su certi aspetti. Con Chiara si è visto che non ero così geloso come si diceva".