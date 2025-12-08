Grande Fratello, chi esce stasera? I sondaggi parlano chiaro: due concorrenti già spacciati

Le rilevazioni online mostrano un vantaggio solido per due dei quattro concorrenti in nomination. e. Ecco chi è in testa e chi rischia l'eliminazione secondo i sondaggi web

Questa sera, lunedì 8 dicembre, torna su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Nel corso della dodicesima puntata verrà chiuso il televoto che decreterà l'eliminazione di due dei quattro concorrenti in nomination. I sondaggi online mostrano già una tendenza piuttosto netta, indicando almeno una concorrente al sicuro.

I quattro nominati: perché Simone e Domenico sono in nomination d'ufficio

Nell'undicesima puntata sono finiti in nomination quattro concorrenti:

Rasha Younes e Francesca Carrara , votate dai coinquilini;

e , votate dai coinquilini; Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio, mandati in nomination d'ufficio per alcune frasi sessiste rivolte a Dolce Dona, la concorrente kosovara entrata da poco come ospite.

Simone, in particolare, aveva dichiarato di voler "provarci" con la nuova arrivata "dopo averla fatta bere e averle dato della melatonina", una frase che aveva provocato indignazione fuori e dentro la casa. A rendere la situazione ancora più controversa, la reazione della madre Francesca, che aveva riso divertita di fronte alle parole del figlio e di Domenico, anche lui protagonista di frasi censurabili.

Domenico secondo i sondaggi questa sera lascerà la Casa

Sondaggi online, la situazione aggiornata: chi rischia davvero l'eliminazione

Questa sera due dei quattro concorrenti dovranno lasciare la casa attraversando la celebre porta rossa. La media dei principali sondaggi sul web al momento indica questo scenario:

Rasha: 46,17%

46,17% Francesca: 28,88%

28,88% Domenico: 16,13%

16,13% Simone: 7,82%

Il pubblico sembra dunque orientato a salvare le due donne della casa, mentre Domenico e Simone risultano i meno votati, probabilmente anche per le frasi che hanno portato alla loro nomination d'ufficio. Se confermata, la loro uscita potrebbe avvicinare Rasha e Francesca alla finale di lunedì 15 dicembre, salvo televoti flash o colpi di scena dell'ultimo minuto.

La crisi dei Rashmer al centro della puntata

La settimana è stata particolarmente intensa per Rasha, coinvolta nelle dinamiche con Omer Elomari. I due avevano iniziato una relazione all'interno della casa, ma negli ultimi giorni il rapporto si è raffreddato fino a sfociare in un litigio. Durante l'ultima discussione, Omer ha dichiarato: "La nostra era una fase di conoscenza che non è andata bene."

Rasha ha risposto con sarcasmo: "Ah, quindi ci siamo lasciati? Pensa alle Rashmer, ci resteranno malissimo!" Un riferimento alle fan che anche ieri hanno fatto volare un aereo sopra la casa dei Lumina Studios. La crisi tra i due potrebbe essere il tema d'apertura della puntata di questa sera.