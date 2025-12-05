Grande Fratello: Omer chiude con Rasha? “Era solo una fase di conoscenza, è andata male”

Tra dieci giorni, nella Casa del Grande Fratello si spegneranno le luci e le telecamere, e tutti i concorrenti torneranno alla vita reale. Il pubblico si chiede se le coppie e le amicizie nate ai Lumina Studios resisteranno. In attesa di una risposta, Omer Elomari e Rasha Younes, da due giorni, sono entrati in crisi: si punzecchiano tra frecciatine, silenzi e incomprensioni. Il rapporto tra i due sembra essere arrivato a un punto di non ritorno.

La gelosia di Rasha dopo la cena di Omer e l'ospite kosovara

A generare frizioni sarebbe stata anche la gelosia di Rasha nei confronti di Dolce Dona, la concorrente del Big Brother Kosovo, entrata come ospite nella Casa il 1° dicembre. La giovane, pur dichiarando di non voler destabilizzare nessuno, ha scelto Donatella Mercoledisanto e i due ragazzi fidanzati, Jonas Pepe e Omer*, per una cena privata nel tugurio.

Una decisione che ha fatto storcere il naso sia ad Anita sia - soprattutto - a Rasha, che non ha esitato a definire Dolce "artefatta" e "strana". Da quel momento, i Rashmer hanno avuto atteggiamenti sempre più distanti, con il concorrente di origini siriane che sembra stanco dei comportamenti dell'inquilina e ha preferito isolarsi.

Rasha Younes

Donatella cerca di mediare tra i Rashmer

A tentare di riportare la pace è intervenuta la Mercoledisanto. Dopo aver ascoltato le versioni dei due, ha provato a farli dialogare. Secondo Omer, la comunicazione è impossibile: "Non mi lascia mai parlare", ha confidato. Rasha, invece, ammette di nascondersi dietro l'ironia perché non riesce a esprimere quanto stia male in questi giorni.

Il botta e risposta che fa tremare i fan della coppia orientale

Donatella ha invitato Omer a mettersi nei panni della ragazza: "Stare insieme significa anche capire quando l'altro è in difficoltà". La risposta del siriano è stata secca: "Per cinquanta giorni sono stato l'unico a supportarla nella Casa e a sopportare i suoi continui sbalzi di umore". Per Omer, Rasha gli sta mancando di rispetto, una linea che Elomari non permette a nessuno di superare, come ha scritto anche suo fratello sui social: "Quando Omer percepisce che qualcuno si è avvicinato a quella linea, reagisce".

Nel momento in cui i due si sono ritrovati in salone, il confronto è sfociato rapidamente nell'ennesimo battibecco, accusandosi a vicenda di immaturità e di non saper costruire un vero dialogo. A un certo punto, Omer ha sganciato una frase che pesa come un macigno: "Era una fase di conoscenza che non è andata bene." Rasha ha risposto con sarcasmo: "Ah, quindi ci siamo lasciati? Pensa alle Rashmer, ci resteranno malissimo!" E i fan si chiedono: "Riusciranno a chiarirsi o questo sarà il definitivo capolinea della loro storia nella Casa?"