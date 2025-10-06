Grande Fratello: chi entrerà stasera nella Casa, dal concorrente transgender alla proPal

Questa sera la Casa del Grande Fratello si prepara ad accogliere nuovi protagonisti. Dopo il successo della prima puntata, Simona Ventura, alla conduzione anche di questa seconda serata, aprirà la porta rossa a otto concorrenti. I nuovi ingressi si uniranno ai dodici partecipanti che hanno già fatto il loro ingresso nella prima diretta di lunedì scorso, promettendo nuove emozioni e colpi di scena.

Cinque degli otto nuovi concorrenti del Grande Fratello

Grazie alle indiscrezioni rivelate da Davide Maggio, possiamo anticiparvi alcuni dettagli sui nuovi ingressi, senza però svelare tutto: uno dei concorrenti è infatti un casalingo o una casalinga che ha completato il suo percorso di transizione. Per il momento, la sua identità rimane un mistero, che potrebbe essere rivelato solo durante la diretta. "Abbiamo deciso di non svelarvi per ora la sua identità perchè non sappiamo se abbia deciso di parlarne all'interno del programma", si legge sul portale. Tra i nuovi concorrenti già noti troviamo:

Ivana Castorina - Classe 1989, nata e residente a Catania, dove lavora per una multinazionale di componenti elettronici. Sposata dal 2022 con Toni, è molto legata al suo cane Charlotte. Sui social si descrive come "impiegata, moglie e appassionata di make-up". Nella sua bio di Instagram scrive: "Ognuno di noi è un'opera d'arte, non sarà apprezzata da tutti. Ma per chi ne coglierà il senso, avrà un valore inestimabile!"

Omar Benabdallah

Rasha Younes - Nata ad Amman nel 1992, vive a Roma dove lavora come estetista nel quartiere Prati. Sul suo profilo Instagram mostra la bandiera della Palestina accompagnata da un cuore, a testimonianza delle sue origini e del suo impegno identitario.

Omar Benabdallah - Modello di origine marocchina, nato a Pistoia nel 1998. Ha studiato all'Università di Firenze e ha all'attivo alcune esperienze nel mondo musical e. Curiosità: tra i suoi follower c'è anche Matteo 'Jonas' Pepe, uno dei concorrenti già presenti nella Casa.

Flaminia Romoli - Romana, classe 1994, laureata in Scienze Politiche alla LUISS con un master in Luxury Fashion & Retail Management. Attualmente lavora come event specialist presso CEOforLIFE e parla fluentemente inglese e spagnolo.

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata del GF

Questa seconda puntata, nel corso della quale conosceremo anche i nomi e i volti degli altri concorrenti promette sorprese e nuovi dinamismi all'interno della Casa, con i concorrenti già presenti che dovranno confrontarsi con i nuovi ingressi, tra curiosità, amicizie, possibili tensioni e prime nomination, con Giulio, che ha rinunciato al privilegio dell'immunità nel corso della prima puntata.