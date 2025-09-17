Grande Fratello, Matteo è il primo concorrente: "conosce a memoria la Divina Commedia"

Quest'anno solo concorrenti sconosciuti al grande pubblico: Matteo è il primo concorrente presentato da Simona Ventura, è un ex pugile che allena anche la mente.

Il Grande Fratello inizia a far intravedere le sue carte. Come anticipato, i gieffini di questa edizione saranno tutti Nip, ossia volti nuovi mai apparsi né in televisione né sui social. A confermarlo è stata la conduttrice Simona Ventura, che ha presentato il primo concorrente in una clip trasmessa su Canale 5.

Matteo: un ex pugile entra nella Casa

Nel breve promo, Simona ha spiegato che quest'anno la Casa accoglierà storie di persone comuni, per riportare emozioni autentiche all'interno del reality. Il primo concorrente presentato, di nome Matteo, è un ex pugile abituato a lottare per guadagnarsi il rispetto sia nel ring sia nella vita di ogni giorno.

Dalla descrizione fatta dalla conduttrice nel promo, emerge che Matteo, del quale non è stato mostrato il volto, ha affrontato eventi che hanno segnato la sua esistenza. Non è chiaro se abbia lasciato l'attività agonistica per un infortunio o per motivi personali che esulano dalla box.

Ascanio Pacelli potrebbe affiancare Simona Ventura

Le parole di Simona Ventura sul nuovo concorrente

"Grande Fratello sta per arrivare e nella Casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, lui allena la mente: conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio."

Cosa sappiamo sull'edizione 2025

Il Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre. La Casa più spiata d'Italia sarà ospitata anche quest'anno nei Lumina Studios di Roma. Secondo gli ultimi rumors, al fianco di Simona Ventura non ci saranno i tradizionali opinionisti, ma un panel di tre ex concorrenti: i nomi più accreditati sul web sono Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.