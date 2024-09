Grande Fratello, Cesara Buonamici su Beatrice Luzzi opinionista: “Ecco cosa ne penso”, lei replica

Durante un'intervista a Verissimo, Cesara Buonamici ha confermato i rumors che circolavano da giorni: Beatrice Luzzi sarà la seconda opinionista del Grande Fratello. La notizia era molto attesa, soprattutto perché tra la giornalista e l'ex concorrente dell'ultima edizione ci sono stati numerosi scontri. La vice direttrice del TG5 ha quindi sciolto ogni dubbio parlando con Silvia Toffanin, confermando anche altri due nomi già menzionati nei giorni scorsi.

Cesara Buonamici ufficializza Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello

Con l'imminente inizio della nuova stagione del reality show, i fan del programma sono curiosi di scoprire chi farà parte del cast che affiancherà Alfonso Signorini. Oltre a Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come voce del web, si aggiunge ufficialmente Beatrice Luzzi, come anticipato durante la settimana da Tv Blog.

L'opinionista ha espresso il suo parere sull'ingresso dell'attrice nel cast: "Beatrice non ha bisogno di presentazioni. Ha vissuto intensamente la casa e può davvero spiegare cosa succede nella mente degli inquilini in una situazione così estrema. È stata di fatto la vincitrice morale della scorsa edizione, e sono certa che potrà offrirci un'analisi unica di ciò che accade all'interno della casa."

Clayton Norcross sarà un concorrente del Grande Fratello

Beatrice Luzzi, dal canto suo, ha reagito su X alle parole della Buonamici con un tono ironicamente sorpreso: "Ah, ma quindi è vero!? Pensavo fossero i soliti rumors. Grazie a Mediaset, EndemolShine, Alfonso, Cesara e a tutti quelli che hanno sostenuto questa idea. Farò del mio meglio per non deludervi".

Grande Fratello 2024, Iago García: chi è l'attore spagnolo che entrerà nella Casa più spiata d'Italia

Nel corso dell'intervista, la giornalista ha inoltre confermato altri due ingressi nel cast del Grande Fratello Clayton Norcross, noto per il ruolo di Thorne in Beautiful, e Lino Giuliano, visto nell'ultima edizione di Temptation Island, nomi già anticipati nelle scorse settimane. "Clayton, anche se non è più un ragazzo, ha una forma fisica invidiabile, mentre Lino è sicuro di sé e ci farà divertire con il suo approccio disinvolto al corteggiamento, sono curiosa di vedere come reagiscono le coinquiline alle sue avances", ha commentato Cesara Buonamici.