Grande Fratello 2024, Iago García: chi è l'attore spagnolo che entrerà nella Casa più spiata d’Italia

Iago García, noto attore spagnolo, è pronto a far parlare di sé nel mondo del reality, partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello. Nato il 18 maggio 1979 a Ferrol, García ha saputo conquistare il pubblico grazie alle sue numerose interpretazioni in serie tv e soap opera di grande successo.

Chi è Iago García

Dopo aver studiato recitazione a Madrid presso la Real Escuela de Arte Dramático, ha costruito una carriera variegata, lavorando in produzioni sia in Spagna che in Italia. In patria, Iago si è fatto notare con ruoli nelle soap più seguite della televisione spagnola. Tra queste, spicca "Amar en tiempos revueltos" dove ha interpretato Ernesto Expósito, un personaggio che ha lasciato il segno grazie alla sua determinazione e ambizione.

Il vero successo arriva con la sua partecipazione a Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), dove vestiva i panni di Don Olmo Mesía, un terribile proprietario terriero che ha incantato (e terrorizzato) i telespettatori con la sua ossessione per Soledad Castro. Successivamente, ha preso parte alla soap Una vita (Acacias 38), nel ruolo di Justo Núñez, consolidando la sua fama anche in Italia, dove le soap spagnole hanno un ampio seguito.

Iago García a Ballando con le Stelle

L'ascesa in Italia: da Ballando al Grande Fratello

Il pubblico italiano ha avuto l'occasione di conoscere e apprezzare Iago García non solo per la sua bravura come attore, ma anche come vincitore dell'undicesima edizione di Ballando con le Stelle nel 2016, dove ha trionfato al fianco della ballerina Samanta Togni. Questa vittoria ha confermato il suo carisma e la sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Dopo questa esperienza, García ha continuato a lavorare in Italia, recitando nella serie di successo Non dirlo al mio capo e più di recente in Un altro domani (Dos vidas).

Dal 16 settembre lo vedremo nella casa più spiata d'Italia, Iago Garcia, infatti, è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla sua carriera. Con il suo fascino e il suo spirito competitivo, l'attore è pronto a sorprendere e conquistare anche il pubblico del reality più seguito d'Italia.