Grande Fratello, Cesara Buonamici: ecco chi è la mia concorrente preferita

Cesara Buonamici ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver iniziato la sua nuova esperienza come opinionista al Grande Fratello. La giornalista di Mediaset, intervistata dalla rivista Chi, ha condiviso le sue prime impressioni sul reality, svelando che la concorrente che l'ha colpita di più in questa fase iniziale è Giselda Torresan.

Cesara Buonamici si sta dimostrando molto efficace nel suo ruolo di opinionista del Grande Fratello. È sempre aggiornata sulle dinamiche del programma, dando prova di seguirlo attentamente durante la settimana. Le sue analisi delle interazioni all'interno della casa sono sempre acuite e supportate da validi argomenti.

Nell'intervista a Chi, riferendosi alla telefonata di Pier Silvio Berlusconi che le ha offerto la poltrona di opinionista ha detto: "È stata una sorpresa anche per me la richiesta dell'azienda. Devo tanto a Mediaset. Ho detto sì anche perché è una novità per me e per la mia professione". E ancora: "La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono".

Cesara Buonamici ora ha conosciuto tutti i 21 concorrenti che vivono sotto il tetto della casa più spiata d'Italia. Alla domanda su chi l'avesse colpita di più ha fatto il nome di Giselda Torresan "Perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche".

Nonostante questo entusiasmo, prima che il programma prendesse il via Cesara Buonamici nel corso di un'intervista al Corriere della Sera aveva svelato che accettare la poltrona di opinionista del programma non era stata sua sua decisione. "Non ho deciso io, in realtà. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me - aveva svelato - Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l'azienda per un programma di successo è difficile dire no".