Grande Fratello: chi sono i concorrenti Vip e Nip della seconda puntata

Il cast del Grande Fratello è al completo, ora nella casa più spiata d'Italia ci sono 21 concorrenti, il ventiduesimo, Giampiero Mughini, entrerà al termine di alcuni accertamenti medici che dovrà completare in questi giorni. Ieri hanno varcato la porta rossa altri sei concorrenti, ecco chi sono i quattro Nip e i due Vip, cosa fanno ed il cast del programma.

Concorrenti Vip

Fiordaliso

Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso, è una cantautrice italiana di musica pop, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '70 e ha partecipato a numerosi festival musicali, tra cui il Festival di Sanremo. Ha pubblicato 15 album in Italia e ha collaborato con altri artisti in diverse compilation. "Ho iniziato a cantare perché mio padre suonava la batteria e a 12 anni sono salita sul palco per la prima volta assieme a lui".

Il suo maggior successo è Non Voglio Mica La Luna presentata a Sanremo nel 1984. La cantante Fiordaliso ha avuto due figli: Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, è rimasta incinta del primogenito quando aveva 15 anni: "Mio padre non ne fu felice. Ho partorito in un Istituto per ragazze madri e ho deciso di tenerlo, la decisione più bella che potessi prendere". Nel 2008 ha partecipato a La Talpa e nel 2016 all'Isola dei Famosi.

Ciro Petrone

Ciro Petrone, nato a Napoli il 11 ottobre 1987, è un attore noto principalmente per il suo ruolo di Pisellino nel film Gomorra del 2008, diretto da Matteo Garrone e tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano. Nel film, interpreta un giovane attratto dal mito di Scarface, che aspira a diventare un boss mafioso.

Dopo il successo del film, Ciro Petrone ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del reality show La fattoria, ma non ha abbandonato la sua carriera cinematografica. Ha finora preso parte a 13 film e ha partecipato ad altre produzioni televisive.

Nel 2019, Ciro Petrone ha partecipato a "Temptation Island VIP" insieme alla sua fidanzata Federica. Durante il programma, il loro rapporto è stato messo a dura prova a causa di alcune interazioni di Petrone con diverse ragazze avvenute un anno prima della partecipazione al programma. Per affrontare la situazione e avere un confronto con la fidanzata, ha violato il regolamento cercando disperatamente di raggiungere il villaggio delle ragazze.

Attualmente, Ciro Petrone si prepara per una nuova avventura nel reality show più longevo della televisione. Resta da vedere come si svilupperà il suo rapporto con i nuovi coinquilini del programma.

Concorrenti Nip

Arnold Cardaropoli

Arnold Cardaropoli è un giovane di 22 anni originario del Ghana, attualmente residente a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. È noto come un creator digitale e lavora per un'agenzia di comunicazione. La sua missione principale è quella di utilizzare le piattaforme digitali per sensibilizzare e far luce sul tema delle adozioni internazionali.

Nei suoi video, Arnold Cardaropoli spesso affronta il tema delle famiglie e dei genitori, con un tocco di autoironia nei suoi contenuti. La sua storia personale è legata all'adozione: è arrivato in Italia quando era molto giovane e ha vissuto in una casa famiglia fino a quando i suoi genitori adottivi hanno deciso di adottare lui e suo fratello.

Valentina Modini

Valentina è una residente di Brovello Carpugnino, un piccolo paese sulle rive del Lago Maggiore. La sua occupazione principale è nelle pubbliche relazioni per un ufficio stampa. Vive con i suoi genitori, e descrive sua madre come "la persona più bella del mondo" e una fonte di grande ispirazione per la sua determinazione. Suo padre, invece, lavora come cuoco nel ristorante di famiglia, che è stato aperto da suo nonno circa 50 anni fa. Questa famiglia ha chiaramente una forte tradizione culinaria.

Inoltre, Valentina ha un alter ego online con il nome "LadyFajana", che potrebbe rappresentare una personalità o un interesse particolare che coltiva su Internet.

Heidi Baci

Heidi Baci è nata nel 1998 ed è di origini albanesi, ma ha sempre vissuto a Pescara. Inizialmente, ha intrapreso una carriera nel mondo della moda come modella. Nel 2018, ha anche partecipato alle selezioni di Miss Italia. Tuttavia, attualmente, lavora nel settore dell'imprenditoria nautica come commerciante.

Nel 2019, Heidi ha conseguito una laurea in biotecnologie, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno nell'ambito dell'istruzione. Ama condividere online le foto dei suoi numerosi viaggi, suggerendo un forte interesse per l'esplorazione e la condivisione delle sue esperienze.

Ora, Heidi Baci è pronta per intraprendere una nuova avventura nel reality show più longevo della televisione. Sarà interessante vedere come verrà accolta dagli altri coinquilini e come si adatterà a questa nuova sfida.

Claudio Roma

Claudio Roma ha 34 anni e risiede nella riviera romagnola. In passato, ha conseguito una laurea in veterinaria, ma al momento è un imprenditore nel settore del wellness.

La sua storia presenta un periodo difficile legato al mondo dello spaccio, iniziato quando aveva solo 16-17 anni. Questa scelta lo ha portato ad avere problemi con la legge. Tuttavia, Claudio ha raccontato di aver trovato la forza per cambiare direzione nella sua vita. Questo cambiamento è stato influenzato positivamente dal volontariato, al quale è stato obbligato a partecipare. Ha riconosciuto di aver deluso la sua famiglia, ma ha anche dimostrato di essere riuscito a trasformare la sua vita in modo positivo.

Cast completo del Grande Fratello