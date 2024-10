Grande Fratello: Carmen ed Enzo Paolo fanno l’amore nella Casa, Michael eliminato, quattro in nomination

L'ottava puntata del reality show di Canale 5 ha toccato il suo apice con la rivelazione piccante della coppia Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, i concorrenti finiti in nomination non rischiano l'eliminazione immediata.

Il 14 ottobre è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello, ma l'appuntamento non ha convinto il pubblico, risultando piuttosto monotono e incentrato sulle solite dinamiche amorose tra protagonisti che non sembrano riscuotere molto interesse. Il momento più intrigante è stata la rivelazione di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che ha dato una svolta alla serata.

Ottava puntata del Grande Fratello:

La ballerina era entrata nella Casa più spiata d'Italia la scorsa settimana, chiamata da Alfonso Signorini per convincere il marito a non abbandonare il gioco. Enzo Paolo Turchi, infatti, aveva espresso al conduttore il suo malessere durante la settimana, manifestando il desiderio di tornare a casa per riabbracciare la figlia.

In questi sette giorni, Carmen è riuscita a persuadere il coreografo a rimanere nella Casa. Anche le tensioni che negli ultimi mesi affliggevano la coppia sembrano superate. Enzo Paolo aveva infatti confessato in diretta il suo timore: "Se mia moglie non mi vuole più, vado via di casa", temendo che Carmen si fosse stancata di lui.

Michael Castorino è stato elimniato durante l'ottava puntata

La rivelazione di Enzo Paolo e sua moglie

Ieri, la presenza di Carmen nella Casa si è conclusa, ma prima di congedarsi, Alfonso Signorini ha voluto provocare i due coniugi, separandoli in stanze diverse - lei nel confessionale, lui nella Mystery Room - e chiedendo quando avessero fatto l'amore l'ultima volta. La loro risposta, perfettamente allineata, è stata: "Due giorni fa". Signorini, sorpreso, ha scherzato: "Gli autori non mi avevano detto nulla, io dovrei essere al corrente di tutto! Ma sapete che vi dico? Avete fatto bene."

Nel corso della puntata, ci sono stati anche momenti dedicati alle sorprese per Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Eleonora ha incontrato le figlie, Karole e Marlene, nate dal suo matrimonio con il regista Luigi Galdiero, mentre Ilaria ha rivisto la signora Ausilia, la donna alla quale ha fatto da badante. Per quanto riguarda le dinamiche amorose, il famoso quadrilatero sembra giunto al termine: Shaila ha dichiarato di aver scelto Javier, mentre Lorenzo sembra aver spostato le sue attenzioni su Helena.

Eliminato, Immuni e Nomination

L'ottava puntata ha visto anche l'eliminazione di un concorrente. Dopo l'uscita di Clarissa Burt, a lasciare la Casa è stato Michael Castorino, come avevamo previsto nelle anticipazioni della puntata. Il varesino è risultato il gieffino meno votato, con le seguenti percentuali:

Tommaso Franchi 33 %

Helena Prestess 22 %

Yulia Bruschi 21 %

Clayton Norcross 12 %

Amanda Lecciso 8 %

Michael Castorino 4 %

La puntata si è conclusa con i concorrenti chiamati a indicare i nomi dei coinquilini che volevano mandare al televoto. Prima di questo, sono stati annunciati gli immuni. Enzo Paolo Turchi, Gigliola, e un'ex protagonista di Non è la Rai sono stati scelti dalla Casa, mentre Cesara Buonamici ha optato per Iago Garcia e Beatrice Luzzi ha scelto Mariavittoria Minghetti. Come di consueto, gli immuni hanno votato nel confessionale, mentre gli altri hanno espresso le loro preferenze nella Mystery Room.

Calvani nomina Lorenzo;

Amanda nomina Helena;

Javier nomina Lorenzo;

Yulia nomina Amanda;

Clayton nomina Jessica;

Jessica nomina Yulia;

Tommaso nomina Yulia;

Shaila nomina Amanda;

Lorenzo nomina Shaila;

Helena nomina Amanda;

Mariavittoria nomina Shaila;

Iago nomina Lorenzo

Giglio nomina Clayton

Non è la Rai nominano Amanda

Enzo Paolo nomina Amanda

Al televoto aperto ieri sera da Alfonso Signorini, che si concluderà lunedì 21 ottobre, sono finiti quattro concorrenti: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi. Il pubblico è chiamato a scegliere il suo favorito tra questi inquilini della Casa, e i due più votati otterranno l'immunità per le nomination della prossima puntata.