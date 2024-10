Anticipazioni Grande Fratello, sondaggi: ecco chi verrà eliminato, confronti e decisione di Enzo Paolo

Stasera, 14 ottobre, su Canale 5 andrà in onda in prima serata l'ottava puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata precedente, sei concorrenti sono finiti in nomination, e stasera uno di loro dovrà lasciare la casa, seguendo le orme di Clarissa Burt, la prima eliminata della diciottesima edizione del programma.

Televoto aperto: chi sarà il prossimo eliminato?

Come di consueto, Alfonso Signorini aprirà la serata salutando le sue opinioniste, Cesara Buonamici e la nuova arrivata Beatrice Luzzi. Proprio loro, la scorsa settimana, hanno assegnato l'immunità a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, decisione che ha suscitato molte polemiche sul web. Anche stasera, la voce del pubblico online sarà rappresentata da Rebecca Staffelli, conduttrice del GF Daily, in onda ogni giorno alle 19:40 su La5.

Al termine della puntata del 7 ottobre, il conduttore ha aperto il televoto che coinvolge sei concorrenti: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia. Il pubblico sta votando per salvare uno di loro, e secondo i sondaggi, la maggior parte delle preferenze sembra andare alla modella brasiliana Helena, che è in testa e praticamente sicura di restare in gioco.

Michael stasera rischia l'eliminazione

Il concorrente più a rischio eliminazione è Michael Castorino. Il varesino non è riuscito a inserirsi nelle dinamiche della casa e Alfonso lo ha menzionato raramente durante le dirette. A meno di imprevisti colpi di scena, sarà proprio Michael a dover abbandonare la casa. Dietro di lui, nei sondaggi, ci sono Tommaso e gli altri concorrenti, con percentuali molto simili. Ovviamente, il voto del pubblico televisivo, che non partecipa ai sondaggi online, potrebbe influire, ma il verdetto pare ormai chiaro.

Le dinamiche amorose del Grande Fratello

Nel corso della puntata si parlerà anche del primo bacio della casa, che ha visto protagonisti Mariavittoria e Tommaso, sebbene quest'ultimo abbia dichiarato che si tratta solo di attrazione fisica. Ci sarà spazio anche per il percorso altalenante di Shaila, che oggi si è riavvicinata a Javier, nonostante nella puntata precedente avesse dichiarato di essere attratta solo da Lorenzo. Quest'ultimo, dal canto suo, ha fatto un ulteriore cambiamento di rotta sentimentale, tornando da Helena.

Enzo Paolo Turchi: lascia o resta?

Sotto i riflettori ci sarà anche il coreografo partenopeo, che la scorsa settimana ha annunciato la volontà di lasciare la casa, dicendo di sentire molto la mancanza di sua figlia Maria. Tuttavia, alcuni ipotizzano che dietro questa decisione possano esserci motivi legati al lavoro. Durante la settimana, Carmen Russo ha vissuto nel loft dei Lumina Studios insieme agli altri concorrenti, cercando di convincere Enzo Paolo Turchi a rimanere nel gioco. Stasera sapremo finalmente quale sarà la decisione definitiva del ballerino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta e Javier Martinez si confrontano sul recente cambiamento del loro rapporto.