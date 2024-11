Grande Fratello cancellato? Il post (poi rimosso) di Beatrice Luzzi scatena il dibattito

Un post condiviso dall'opinionista del reality show subito dopo la puntata del 26 novembre ha lasciato perplessi gli spettatori che seguono l'ex gieffina su X (ex Twitter).

Questa settimana il Grande Fratello avrebbe dovuto regalare un doppio appuntamento, con la consueta puntata trasmessa ieri, 26 novembre, e un ulteriore episodio in programma per sabato 30 novembre. Tuttavia, il futuro della seconda messa in onda è ora avvolto nell'incertezza, dopo alcune dichiarazioni social e il silenzio finale di Alfonso Signorini durante la quindicesima puntata.

Un saluto ambiguo e un post cancellato

Al termine della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha salutato il pubblico senza fornire dettagli su una prossima diretta. Successivamente, Beatrice Luzzi, opinionista del programma, ha condiviso un post su X (ex Twitter) che annunciava la cancellazione della puntata di sabato 30 novembre, definendola una decisione ufficiale appena comunicatale. Il post è stato rapidamente cancellato, probabilmente su richiesta della rete, che non ha ancora diffuso alcuna dichiarazione formale.

La pressione della sfida con Ballando con le Stelle

Se confermata, la cancellazione della puntata di sabato potrebbe essere legata ai bassi ascolti registrati dal Grande Fratello la scorsa settimana, quando il reality ha affrontato un'agguerrita sfida contro Ballando con le Stelle. La quattordicesima puntata, trasmessa il 23 novembre, ha segnato il minimo storico del programma, con appena 1.803.000 spettatori e uno share del 14,7%.

Alfonso Signorini deve arginare il calo di spettatori

Nel frattempo, la puntata di sabato 30 novembre del programma di Rai 1 si preannuncia imperdibile, alimentata da una forte aspettativa del pubblico. Il talent show condotto da Milly Carlucci ha recentemente vissuto momenti di grande tensione, con l'uscita di scena di Angelo Madonia e il ritorno di Samuel Peron come partner di Federica Pellegrini.

Dopo la conclusione di Tu Sì Que Vales, Mediaset aveva inizialmente annunciato che il sabato sera sarebbe stato occupato per due settimane dal Grande Fratello, come confermato dallo stesso Alfonso Signorini. Tuttavia, i numeri deludenti ottenuti dal reality contro Ballando con le Stelle potrebbero aver portato a un ripensamento strategico. Se la puntata di sabato venisse effettivamente cancellata, Mediaset dovrebbe decidere se proporre un contenuto alternativo o lasciare spazio alla concorrenza senza una controprogrammazione significativa.

Aspettando una comunicazione ufficiale

La situazione resta incerta, e il pubblico attende un annuncio ufficiale da parte di Mediaset. Il Grande Fratello si trova in una fase critica, tra cali di ascolti e difficoltà a tenere il passo con la concorrenza. La decisione sulla puntata del 30 novembre potrebbe rappresentare un ulteriore segnale della necessità di rinnovare e ricalibrare il format. Anche la puntata di ieri, con lo sbrocco post diretta del gruppo contro Helena Prestes, è stata vista solo da 1.825.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La rabbia di Giglio e lo sfogo post puntata.