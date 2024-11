Grande Fratello: Helena salva grazie al pubblico, Pamela vuole picchiarla e Giglio perde la testa

La quindicesima puntata del Grande Fratello ha scatenato un'escalation di tensioni tra i concorrenti, con la modella brasiliana Helena Prestes al centro di un vero e proprio "processo" da parte dei coinquilini. Nonostante sia stata eletta favorita dal pubblico e abbia ricevuto la visita della sua amica Dayane Mello, la gioia della serata si è trasformata in un attacco corale contro di lei.

La coalizione contro Helena: una dinamica ricorrente nel reality

Come spesso accade nelle edizioni del Grande Fratello, i concorrenti tendono a coalizzarsi contro uno di loro. Se l'anno scorso la "vittima" era stata Beatrice Luzzi, quest'anno il bersaglio principale è Helena. La brasiliana non gode di grande popolarità tra i coinquilini, che non sembrano accettare il sostegno del pubblico nei suoi confronti.

La modella, già bersaglio di critiche, è stata pesantemente attaccata subito dopo la diretta. Tra i momenti più discussi, le parole della concorrente Ilaria Galassi, che ha espresso intenzioni violente, dicendo a Pamela Petrarolo: "A me se stasera Helena dice ancora qualcosa, la meno". Pamela, nel tentativo di fermare l'amica, ha fatto leva sull'aspetto economico, ricordandole che una squalifica avrebbe comportato il pagamento di una penale contrattuale, ma senza affrontare la questione dal punto di vista etico o morale.

Ilaria Galassi ha minacciato di picchiare Helena

Uno degli episodi più accesi è stato quello che ha visto protagonista Luca Giglioli, detto Giglio, che ha riversato su Helena tutta la sua frustrazione. Durante la cena, in maniera esasperata, le ha urlato: "Non mi interessa se non stai bene, vai fuori e vai a farti curare! Se non stai bene, io non ti voglio qua. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?".

L'attacco, violento nei toni, è stato seguito da una crisi personale dello stesso Giglio. Sentendosi messo in disparte dal programma, ha accusato il Grande Fratello di non valorizzarlo a sufficienza: "Non ci sto più! Sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Quella riceve sorprese, viene eletta preferita, io Parlo e mi tolgono la parola. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità?".

Giglio ha anche criticato il comportamento di Luca Calvani, reo di averlo nominato nel confessionale. Calvani, però, ha motivato la sua scelta con parole che sembrano un tentativo di spronare il parrucchiere emiliano: "Non sta vedendo tutto quello di buono che c'ha intorno. Non ha bisogno di essere l'amico del protagonista può essere lui il protagonista", ha detto l'attore riferendosi al rapporto tra Lorenzo e Giglio.

Nonostante gli attacchi, Helena può contare sul sostegno del pubblico, che l'ha eletta favorita al televoto. Il fatto che la modella abbia una fanbase forte, indipendente dalle dinamiche di coppia che caratterizzano molti concorrenti, sembra essere un motivo di irritazione per alcuni coinquilini. La visita di Dayane Mello, un momento di felicità per Helena, ha ulteriormente inasprito gli animi nella Casa, confermando che la convivenza tra i concorrenti è sempre più difficile.

Il Grande Fratello sotto accusa

Questa ennesima polemica solleva interrogativi sulla gestione delle dinamiche all'interno del reality. Gli spettatori si dividono: da un lato, c'è chi condanna i comportamenti del "branco" contro Helena; dall'altro, c'è chi critica il programma per non intervenire in modo chiaro contro gli episodi di aggressività verbale, che si ripetono in continuazione, ne è un esempio lampante la condotta di Lorenzo Spolverato, mai richiamato ma addirittura beatificato nella puntata precedente.