Benedetta Stocchi del GF: “Domenico D’Alterio? Non mi piaceva assolutamente”

Dopo la fine dell'esperienza nella Casa del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, Benedetta Stocchi è tornata a parlare del suo percorso e, soprattutto, del chiacchierato rapporto con Domenico D'Alterio. Una delle dinamiche più discusse di questa edizione è stata proprio quella tra i due gieffini, spesso al centro delle puntate anche per l'intervento di Valentina Piscopo, compagna di Domenico, entrata più volte nella Casa per chiarire la situazione e mettere fine alle voci su un possibile triangolo amoroso.

La verità di Benedetta sul rapporto con Domenico

Intervistata da Giada Di Miceli nel programma Non succederà più, Benedetta ha però ridimensionato completamente quanto visto in tv: "Se ci fosse stata una cotta per Domenico, l'avrei detto senza problemi. In realtà, non c'è mai stata questa storia d'amore di cui tutti parlavano. Non mi piaceva assolutamente". Parole nette che sembrano smentire la percezione del pubblico e anche quella costruita durante il reality, come se si fosse trattato quasi di un'illusione collettiva, nonostante lei stesa avesse detto che per Domenico le batteva il cuore.

I rapporti dopo il reality con gli altri ex gieffini

Una volta spente le luci della Casa, tra Benedetta e Domenico i rapporti si sono interrotti definitivamente. Al contrario, l'ex gieffina ha mantenuto i contatti con alcuni ex coinquilini, tra cui Anita Mazzotta, Giulia Soponariu e Donatella Mercoledisanto. Inoltre, Benedetta ha dichiarato che sarebbe felice di vedere Domenico e Valentina di nuovo insieme: "Credo che ci sia stato un riavvicinamento".

Domenico e Benedetta

Una nuova storia d'amore

Oggi il cuore di Benedetta batte per un'altra persona: Alessio. L'ex concorrente ha raccontato con entusiasmo questa relazione: "Alessio è una persona importantissima per me. È il mio principe. Ci siamo conosciuti un anno fa, poi ci siamo ritrovati dopo la Casa. Stiamo insieme da circa cinque mesi e il nostro rapporto è bellissimo".

Il bilancio dell'esperienza

Infine, Benedetta ha tracciato un bilancio molto positivo della sua prima esperienza televisiva: "È stata un'esperienza indescrivibile, molto forte ma davvero bella. Mi porto dentro tutte le emozioni e una maggiore consapevolezza".