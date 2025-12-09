Grande Fratello, Benedetta confessa: "Per Domenico mi batte il cuore’. La replica di Valentina

Quella tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi è stata senza dubbio una delle dinamiche più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. Un rapporto che, puntata dopo puntata, si è trasformato in qualcosa di più profondo di una semplice amicizia, al punto da mettere in crisi la storia d'amore del gieffino con Valentina Piscopo.

La compagna di Domenico è infatti entrata più volte nella Casa per chiedere al fidanzato di prendere le distanze da Benedetta. In uno dei momenti più forti della stagione, è arrivata persino a restituirgli l'anello di fidanzamento, simbolo che per lei il rapporto con il compagno era chiuso definitivamente.

Il minuto segreto durante la semifinale tra i due 'amanters'

Durante la finale, Domenico ha accettato la proposta di Simona Ventura: trascorrere 60 secondi in una stanza insieme a Benedetta, con telecamere e microfoni aperti. Ciò che si sono detti - o fatto - in quel breve ma intenso momento non è stato rivelato, alimentando ancora di più il mistero sul loro legame.

Valentina Piscopo

Benedetta eliminata e il confronto in studio

Prima eliminata della semifinale dei televoti flash, Benedetta è arrivata in studio dove la Ventura le ha subito chiesto di essere sincera: "Dimmi la verità, ti batte il cuore quando lo vedi?" La gieffina ha tentato di glissare con un diplomatico: "Diciamo che tra noi c'è sintonia." Ma le sue parole non hanno convinto Cristina Plevani, che ha commentato senza mezzi termini:"Di sintonie così non ne ho viste molte. Sono davvero rare, ascolta me: c'è altro."

La confessione: "Mi batte il cuore...."

A quel punto Benedetta si è lasciata andare, ammettendo qualcosa che fino a quel momento era rimasto solo nei confessionali:"Questa settimana si parlava del fatto che tra noi potesse esserci amore e che non ce ne fossimo accorti... io però non so." Incitata dalla Ventura e da Ascanio Pacelli a caccia della confessione scoop, la Stocchi ha finalmente ceduto: "Assolutamente sì. Quando lo vedo mi batte il cuore."

La reazione di Valentina: un cuore spezzato

Mentre in studio si consumava la dichiarazione, Valentina Piscopo ha pubblicato una storia su Instagram dal sapore inequivocabile: un cuore spezzato. Un gesto che sembra confermare che, dopo questa semifinale, il rapporto con Domenico difficilmente potrà tornare come prima.