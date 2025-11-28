Grande Fratello, Benedetta esclude Domenico dai ringraziamenti. Lui: “Hai sminuito il nostro rapporto”

La cena del Ringraziamento al Grande Fratello avrebbe dovuto essere un momento leggero, tra brindisi e parole sentite... e invece ha acceso una piccola discussioni Casa. Protagonisti? Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio, una delle amicizie più discusse di questa edizione.

I "non ringraziamenti" che feriscono Domenico

Dopo il brindisi iniziale, è il momento dei famosi "ringraziamenti-non ringraziamenti". Benedetta prende la parola e sorprende tutti scegliendo Anita come sua destinataria speciale: la definisce la sua "compagna di viaggio", quella che l'ha sempre capita e sostenuta, nonostante siano "sole e luna". Un pensiero dolce, ma che lascia un'ombra dietro di sé.

La reazione di Domenico: tra delusione e parole dal cuore

Quando arriva il turno di D'Alterio, infatti, l'inquilino appare visibilmente toccato: si aspettava di essere nominato proprio da Benedetta. Nonostante la delusione, le riconosce il merito di avergli fatto riscoprire la spensieratezza, la gioia di vivere e persino una versione di sé che credeva perduta. "Grazie a te ho ritrovato me stesso", confessa davanti a tutti. Un momento intenso, che Benedetta non lascia cadere nel vuoto: "Sono contentissima che, con tutto quello che è successo, abbiamo dato la nostra dimostrazione", ribadisce.

Il bacio tra Valentina e Domenico

Il confronto con Anita dopo la cena del Ringraziamento

Il vero confronto avviene però più tardi, lontano dagli sguardi del gruppo. L'operaio di Scampia sente il bisogno di chiarire e lo fa senza giri di parole: le spiega perché ci è rimasto male. Pur ammettendo di non aver mai avuto con Benedetta conversazioni profonde come quelle tra lei e Anita, Domenico ha sempre percepito il loro rapporto come qualcosa di autentico. "Secondo me, tu hai condiviso di più con me", sottolinea, lasciando intendere che forse la scelta di Benedetta possa essere stata influenzata da ciò che è successo con Valentina.

Benedetta si prende le sue responsabilità. Spiega di essersi sentita in difficoltà, chiarendo però che non ha mai voluto sminuire la loro amicizia. "Mi dispiace che tu ci sia rimasto male. Il mio non era uno screditare", ribadisce più volte. Nonostante tutto, Domenico non nasconde la sua amarezza: "Io ti ho dimostrato di tutto e di più. Un piccolo gesto potevi pur farlo".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Domenico cerca spiegazioni da Benedetta sul perché abbia fatto il nome di Anita e non il suo nel gioco del Ringraziamento