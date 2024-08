Grande Fratello, Beatrice Luzzi spiega perchè non vuole più vedere Vittorio Menozzi

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, tra i protagonisti più seguiti dell'ultima edizione del Grande Fratello, hanno deciso di interrompere ogni rapporto, cessando di vedersi e sentirsi. A confermare questa separazione è stata la stessa ex protagonista di Vivere, che è intervenuta in una discussione su X, spiegando i motivi di quella che appare come una decisione ponderata e irreversibile.

Il silenzio di Beatrice Luzzi: Una scelta consapevole

Solo qualche mese fa, eravamo a giugno, Vittorio Menozzi, parlando del suo rapporto con la coinquilina in un'intervista radiofonica a RDS, aveva dichiarato: "La figura che più ha influenzato il mio percorso è stata Bea e questo glielo devo. In sua assenza, il mio percorso sarebbe stato senza dubbio diverso."

Riguardo al loro rapporto dopo la fine del reality, aveva aggiunto: "Ci siamo sentiti un mesetto fa per il mio compleanno. Nell'ultimo mese, lei ha fatto un sacco di cose e sono molto contento per come sta andando. È molto impegnata, e ricordiamoci che è anche una madre di famiglia."

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi al Grande Fratello

Tuttavia, le cose sembrano essere cambiate radicalmente. Il silenzio di Beatrice Luzzi non era dovuto a impegni personali o lavorativi, ma a una scelta precisa di rompere qualsiasi legame con il modello. La conferma è arrivata durante una discussione su X, dove una ragazza ha scritto: "Non sono una Beabaldi, ho anche votato per Vittorio, ma dopo aver sparlato e riportato fatti privati e intimi a Greta, per me vale zero. Bea, buona com'è, lo avrà graziato, ma per me resta un bamboccio."

A sorpresa, Beatrice Luzzi è intervenuta nella discussione utilizzando un account diverso da quello con cui solitamente dialoga con i suoi fan, rispondendo: "È una buona sintesi, grazie." In un secondo post, ha aggiunto: "E non dimentichiamoci gli applausi a Maddaloni." L'uso di un account alternativo ha suscitato perplessità tra i fan dell'attrice.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi sul rapporto con Beatrice Luzzi: "Ci siamo sentiti ma..."

Alcuni, infatti, hanno sospettato che si trattasse di un profilo falso o di un furto d'identità. A placare gli animi ci ha pensato la stessa Beatrice Luzzi, che pochi giorni fa ha smentito delle indiscrezioni proprio sul suo rapporto con Vittorio, chiarendo: "È il mio profilo privato", invitando i follower a calmarsi. "Però adesso finitela tutti. Fermatevi tutti. Parliamo di altro", ha concluso in un terzo post.