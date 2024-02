Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese: “Mi fa veramente paura ” e spiega il perchè

Nel bene e nel male, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello che rischia di prolungarsi all'infinito. I due attori si sono scontrati fin dalle prime settimane del reality show, e nelle ultime ore Beatrice ha spiegato cosa teme del suo collega.

La casa del Grande Fratello divisa in due squadre

L'ultimo motivo di scontro tra Beatrice e Massimiliano è legato a una decisione del Grande Fratello. La produzione ha chiesto ai concorrenti del reality show di realizzare un cortometraggio. Nel comunicato, si specificava che il filmato doveva essere incentrato su quattro scene obbligatorie: un bacio appassionato, una scenata di gelosia, un colpo di scena imprevedibile e una fuga rocambolesca.

Gli inquilini della casa più spiata d'Italia, sono stati divisi in due gruppi, uno capitanato da Beatrice Luzzi, l'altro da Massimiliano Varrese, una scelta certamente non casuale da parte del Grande Fratello.

Team Beatrice

Nella squadra di Beatrice ci sono: Fiordaliso, Greta Rossetti, Marco Maddaloni, Rosy Chin, Sergio D'Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi. Il gruppo ha optato per un corto d'azione.

Team Massimiliano

Il team di Massimiliano è composto da Anita Olivieri, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Paolo Masella e Perla Vatiero. Questa squadra ha scelto di girare un corto di fantascienza.

Le opinioni di Beatrice su Massimiliano

Le riprese sono iniziate ed entrambe le squadre hanno cercato di dare il meglio. Massimiliano ha avuto verso i protagonisti del suo cortometraggio atteggiamenti talvolta esagerati, puntualmente criticati da Beatrice Luzzi.

L'attrice, come riportato da Biccy, commentando il comportamento di Massimiliano, ha detto: "Non è giusto trattare le persone così. Le tratta malissimo. Toglie loro tutta l'espressione creativa e diventa tutto suo, una manifestazione della sua egoistica egocentricità, quindi un atto di egoismo brutto".

Le sue paure

Beatrice Luzzi, parlando con alcuni degli inquilini che fanno parte della sua squadra per questa competizione, ha spiegato anche il motivo delle continue frizioni tra lei e Massimiliano, che in settimana è stato difeso dalla famiglia. "Max mi fa davvero paura. Ha qualcosa di spaventoso dentro di sé e l'ho percepito da subito", ha detto Beatrice.

E ancora: "E lui sa che l'ho capito ed è per questo che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l'ho capito. Lui può sembrare in buona forma, fino a quando, da un momento all'altro, perde il controllo. È una persona con la quale devi stare sempre all'erta".

"È pesante in tutto ciò che fa. È pesante persino con le ragazze, le ha fatte uscire tutte", ha concluso Beatrice, riferendosi alla fuga di Heidi Baci e all'eliminazione di Monia La Ferrera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity alcune delle riprese del corto.