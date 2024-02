Grande Fratello: tensioni tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, l'appello ai fan

Altro brutto capitolo del Grande Fratello, durante la puntata del 5 febbraio, quando il fuoco di concorrenti, conduttore, opinionista e autori si è concentrato ancora una volta su Beatrice Luzzi. Alla fine della puntata, l'attrice ha litigato con Alfonso Signorini per il trattamento che le viene riservato da mesi. Dopo l'annuncio delle nomination, Beatrice ha lanciato un appello ai suoi fan.

La situazione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

I primi mesi del Grande Fratello hanno visto Beatrice Luzzi al centro dell'attenzione. Ora, dopo mesi di puntate concentrate su di lei, la concorrente ha deciso di farsi sentire nel confessionale per far capire ad Alfonso Signorini e agli autori che è giunto il momento di far emergere in puntata anche gli insulti che le vengono rivolti durante la settimana.

Beatrice Luzzi non è certamente priva di colpe, dopo mesi trascorsi sotto l'occhio delle telecamere nessuno può esserlo, ma sembra essere diventata il capro espiatorio del Grande Fratello.

Gli autori del programma, nonostante i numerosi scivoloni degli altri concorrenti, si concentrano soprattutto su di lei, trasformando il reality show in un conflitto generale, dove persino Signorini e Cesara Buonamici, che si sta rivelando come una delle peggiori opinioniste degli ultimi anni, sono contro Beatrice Luzzi.

Il confronto con Alfonso Signorini

Ieri, dopo l'ennesima clip su Beatrice, dove l'attrice definiva Massimiliano Varrese poco equilibrato, la furia della Luzzi si è abbattuta sul Grande Fratello.

"Io ho dato tanto a questo programma e il trattamento che mi riservate ad ogni puntata è eccessivo. Se volete che io decida di abbandonare questo programma, ci state riuscendo.", ha detto nel confessionale prima della nomination.

"Ti rispondo con serenità", le ha detto Alfonso Signorini. "Sai portarmi all'esasperazione, porti le persone all'esasperazione perché sei troppo egoriferita."

"Se dedicate tre quarti di puntata a me, non sono egoriferita ma egocolpita. Io sono serena, ho fatto tanti passi indietro. Durante la settimana succedono tante cose belle e voi non le trasmettete", e poi, "Facciamo che esco pure io come Fiordaliso e voi continuate il programma e impostate le puntate su qualcun altro perché io sono stufa, piena".

Dopo l'uscita di Fiordaliso, perdere Beatrice Luzzi sarebbe un colpo duro per gli ascolti del programma, che già ieri sera ha perso spettatori. "Non sto qui a farmi prendere in giro ogni puntata", ha sottolineato Beatrice. L'attrice, dopo essere finita per l'ennesima volta in nomination, ha lanciato un appello ai suoi fan: "Fatemi uscire, non ho più niente da dare qua dentro".

