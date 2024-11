Grande Fratello: Beatrice Luzzi lapidaria su Lorenzo Spolverato: “ha superato ogni limite"

Stasera, 19 novembre, una nuova puntata del Grande Fratello terrà i telespettatori incollati allo schermo, ma un tema scottante domina già le discussioni online: il comportamento di Lorenzo Spolverato. Da giorni l'hashtag #fuorilorenzo è in tendenza su X (ex Twitter), segno dell'indignazione del pubblico che chiede provvedimenti contro il concorrente per le sue azioni e dichiarazioni giudicate aggressive e fuori luogo. Anche l'opinionista Beatrice Luzzi è intervenuta sulla scottante questione.

Le critiche di Beatrice Luzzi

Tra i volti che hanno espresso un'opinione critica c'è l'ex attrice di Vivere, concorrente del Grande Fratello 17 e attuale opinionista del programma. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 18 novembre, Beatrice Luzzi ha risposto alle domande di Myrta Merlino, l'opinionista, forte della sua esperienza personale, ha sottolineato come le pressioni del reality possano amplificare i comportamenti problematici.

L'attrice ha dichiarato senza mezzi termini: "Lorenzo è molto aggressivo. Non è migliorato affatto, anzi è peggiorato. Nella Casa, col passare del tempo, i freni inibitori si abbassano e l'inconscio viene fuori. Ha superato molti limiti." , ha sottolineato in chiusura della finestra che il programma dedica al Grande Fratello.

La discussione tra Shaila e Lorenzo

Gli scivoloni di Lorenzo Spolverato

Negli ultimi giorni, il modello milanese è stato al centro di numerosi episodi controversi, che hanno sollevato un'ondata di polemiche: Durante un litigio con Shaila Gatta, Lorenzo ha dichiarato all'ex Velina: "Tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Ed è strano che in due litigate non ti abbia insultato. Non lo voglio fare perché non sai che parole posso pensare in una frazione di secondo. Sarebbe brutto."

Il giorno precedente c'erano state minacce verso Javier Martinez: "Che uomo, che piscia.za. Se lo becco, mamma mia se lo becco.", aveva detto parlando in cucina con Shaila. Durante le prime settimane, Lorenzo aveva aggredito verbalmente Helena Prestes, arrivando a dirle: "Guarda che le prendi," dopo averle afferrato con forza una gamba.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: "Sono aggressivo con Helena? Se lo merita"

La sommatoria di questi episodi ha portato una parte del pubblico a chiedere provvedimenti immediati. L'atteggiamento di Lorenzo viene giudicato incompatibile con i valori del programma e della convivenza nella Casa. Tuttavia, resta da vedere se la produzione interverrà con un provvedimento disciplinare o se il concorrente continuerà la sua esperienza nel reality. Con l'opinione pubblica in fermento, la puntata di stasera sarà un banco di prova per il Grande Fratello.