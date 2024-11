Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: "Sono aggressivo con Helena? Se lo merita"

La giornata di mercoledì 13 novembre è stata carica di tensione per Shaila e Lorenzo, la coppia del Grande Fratello. Un confronto tra l'ex velina, Helena Prestes, e Lorenzo ha scatenato un effetto a valanga, culminato in alcune parole fuori luogo del modello milanese, che, ancora una volta, ha utilizzato un linguaggio molto criticato dal pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra.

Parole e gesti inopportuni: Lorenzo sotto i riflettori dei social

Dopo lo scontro, Shaila Gatta e Spolverato sono tornati sull'argomento. Come riportato da Biccy, la ballerina ha rimproverato il modello per aver superato il limite: "Sei stato furioso. Però a volte esageri. Mi hai detto che vuoi una donna che ti aiuti a riflettere e a capire se sbagli.", ha esordito l'ex velina.

"Allora ti dico, se sai di avere ragione e non vuoi passare dalla parte del torto, stai attento - ha continuato Shaila - Sei un po' aggressivo, non malvagio, ma a volte ti lasci prendere e vai nel torto. Con Helena sei stato un po' aggressivo. Ti dico questo per aiutarti a migliorare i tuoi atteggiamenti".

Shaila e Lorenzo discutono al Grande Fratello

Le critiche di Shaila, tuttavia, non sembrano aver colpito Lorenzo, che ha continuato con toni accesi: "Helena se lo meritava, se lo meritava. Ha detto cose false. In quel momento ha portato delle frasi non vere. Se ho davanti una persona che non rispetta i miei valori. E poi tu mi hai aggredito, hai urlato contro di me. L'ho capito che lo hai fatto perché non ti ho ascoltata, ma comunque l'hai fatto!".

Grande Fratello, Alfonso contro Stefano: il confronto si infiamma e la regia censura e stacca

Nelle prime settimane del reality show, lo stesso Lorenzo si era reso protagonista di alcuni momenti controversi che il pubblico che non segue la diretta su Mediaset Extra non conosce, poiché non sono mai stati trasmessi nelle puntate settimanali. In una discussione con Helena, le aveva afferrato con forza la gamba e poi le aveva detto: "Guarda che le prendi", accompagnando la frase con il tipico gesto delle mani usato in queste occasioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Scintille tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.