Grande Fratello: Beatrice Luzzi lascia la casa: Televoto annullato e reazioni

Beatrice Luzzi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello: l'attrice è uscita dal loft di Cinecittà in seguito alla morte del padre, l'architetto Paolo. Dopo l'abbandono della concorrente la produzione ha annullato il televoto che vedeva Beatrice netta favorita. Il pubblico che ha votato sarà rimborsato.

Il Grande Fratello Annulla il televoto

Nell'ultima puntata del Grande Fratello erano finiti al televoto quattro concorrenti: Beatrice, Rosanna, Federico e Monia, la meno votata sarebbe stata eliminata nella puntata dell'8 gennaio. Essendo Bea coinvolta nella nomination, la produzione, come era successo in passato, ha deciso di annullare il televoto.

"A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. Grande Fratello", si legge nel post condiviso dal Grande Fratello.

La produzione, inoltre, ha voluto stringersi attorno alla sua concorrente ed in un nuovo post ha scritto: "La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore".

La reazione dei social e dei concorrenti

Appena si è diffusa la notizia dell'uscita di Beatrice Luzzi dal programma, i social sono stati invasi dai messaggi dei fan della stessa. L'attrice, candidata alla vittoria finale, è stata una dei migliori concorrenti che la casa del Grande Fratello abbia ospitato in tutte le edizioni del programma.

All'interno della Casa, alcuni gieffini, come Anita e Giuseppe, sembrano sollevati da questa svolta inaspettata. I concorrenti sono stati messi a conoscenza dell'evento luttuoso che ha colpito Beatrice, ma sembrano preoccuparsi solo della mancanza di musica e della prossima festa per il compleanno di Massimiliano.

Per questo motivo, Anita e Giuseppe, già non particolarmente amati, sono stati presi di mira sui social, dove si fa il paragone con il Grande Fratello VIP 5. In quell'edizione, alla morte del fratello di Dayane, i gieffini, a prescindere dalle simpatie, misero da parte il gioco per confortare la concorrente brasiliana, che ricordiamo decise di restare nella casa non potendo raggiungere la famiglia in Brasile.