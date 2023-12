Grande Fratello: Nessun eliminato, Mirko disintegra Giuseppe e Anita vuole abbandonare (ma poi resta)

La nuova puntata del Grande Fratello, la ventinovesima, si è conclusa senza alcuna eliminazione, conformemente alle aspettative. Quattro concorrenti sono finiti in nomination, e il loro destino sarà deciso dal pubblico nell'episodio dell'8 gennaio. Nel corso della serata, Mirko ha criticato Giuseppe Garibaldi. Anita ha minacciato di abbandonare, ma alla fine è rimasta, come era prevedibile, nella Casa.

Grande Fratello del 30 dicembre

Ciro Petrone lasciato dalla fidanzata

Ciro Petrone e Federica Caputo hanno ufficialmente concluso la loro relazione. La notizia è stata confermata dallo stesso Ciro durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello, in diretta televisiva. Il commento di Alfonso Signorini ha posto l'attenzione su questa nuova svolta nella vita dell'attore.

"Ho saputo che con la tua fidanzata è finita", ha detto il conduttore, e Ciro ha annuito. Le ragioni della rottura non sono note, anche se potrebbe aver influito la decisione da parte di Ciro di abbandonare il programma.

Nuovo scontro tra Beatrice e Giuseppe

Il clima nel Grande Fratello si è surriscaldato con un acceso confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L'attrice ha definito Garibaldi un burattinaio, scatenando una serie di reazioni e provocazioni. Cesara Buonamici ha chiesto chi siano i veri "burattini" della situazione, e la risposta di Beatrice, inaspettata, è stata: "Io".

Fiordaliso ha suggerito che Beatrice non accetta che "Giuseppe possa aver giocato con lei". In un clip successiva si è visto Beatrice Luzzi mettere le mani al collo di Garibaldi, giustificando l'azione dicendo "ha offeso i miei sentimenti" e definendolo "gigolò".

Alfonso, il conduttore, è intervenuto sottolineando che gesti del genere non sono appropriati per il pubblico televisivo.

Perla incontra il padre

Come annunciato nelle anticipazioni della puntata, Perla ha incontrato il padre. Prima della sorpresa, la ragazza ha raccontato che grazie al karate ha superato momenti particolarmente difficili della sua vita.

"Certe cose all'inizio danno l'illusione di essere forte, ma dopo ti buttano giù. Ma grazie al karate ne sono uscita e mi sono levata dalla strada", ha sottolineato Perla, che subito dopo ha incontrato il padre. Quest'ultimo, riferendosi anche alla storia tra la figlia e Mirko, ha garantito il suo sostegno a Perla, "qualsiasi sia la sua scelta".

Fiordaliso pensa al ritiro

Durante la giornata, Fiordaliso, senza dire nulla ai suoi coinquilini, aveva preparato le valigie per abbandonare la casa del Grande Fratello. Arrivata in studio, la cantante ha spiegato che le manca l'entusiasmo che ha caratterizzato le prime settimane di permanenza nella Casa.

Il conduttore e Ciro Petrone l'hanno esortata a desistere, l'attore in particolare le ha detto che avrebbe avuto dei rimpianti, dando ad intendere che anche lui, dopo la decisione di lasciare il programma, si è pentito

Mirko contro Giuseppe

In una nuova clip sono state mostrate le effusioni 'scherzose' di Giuseppe con Greta e Perla. Beatrice Luzzi ha preso la parola sarcasticamente, sottolineando come se lei avesse fatto gesti simili con Vittorio, sarebbe stato considerato un copione.

Mirko Brunetti, dallo studio, è intervenuto contro Giuseppe, sostenendo che Garibaldi è un abile giocatore e ha dato ragione a Beatrice. "Giuseppe inizia così, peccato che poi c'è chi ci casca come purtroppo Beatrice; poi diventa un'amicizia, così magari fa anche gola al pubblico, no?"

Anita e il Sacramento del Battesimo

Durante la settimana, Anita, parlando con Giuseppe, ha preso in giro il Sacramento del Battesimo. "Non parla a nome del Grande Fratello, ma è una considerazione mia personale. Queste cose a me hanno dato molto fastidio in quanto cristiano", l'ha rimproverata Alfonso.

Beatrice Luzzi è intervenuta dicendo "Come nei sentimenti, nei giudizi, in tutto, Anita è dissacrante". A questo punto è iniziata la sceneggiata di Anita che è iniziata a piangere minacciando di uscire dalla Casa ma poi, ovviamente, è rimasta nella Casa.

Televoto, immuni e nomination

Televoto

I concorrenti al televoto erano Grecia, Perla e Monia, quest'ultima è stata la meno votata ed è automaticamente in nomination insieme a Federico, il meno votato della scorsa settimana. Queste le percentuali: Perla 68%, Grecia 23%, Monia 9%.

Immuni

Gli immuni della casa sono Rosy, Massimiliano, Anita e Giuseppe. Cesara ha scelto Marco Maddaloni.

Nomination

Monia nomina Letizia

Beatrice nomina Rosanna

Paolo nomina Beatrice

Greta nomina Vittorio

Rosanna nomina Vittorio

Federico nomina Rosanna

Perla nomina Grecia

Fiordaliso nomina Rosanna

Vittorio nomina Perla

Letizia nomina Beatrice

Grecia nomina Beatrice

Massimiliano nomina Beatrice

Giuseppe nomina Beatrice

Rosy nomina Beatrice

Marco nomina Beatrice

Anita nomina Beatrice

In nomination sono finiti Beatrice, Rosanna, Federico e Monia. Il meno votato nella puntata dell'8 gennaio sarà eliminato dalla casa. Come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.