Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: una ragazza dietro la lite tra i due ex coinquilini

Gli ex concorrenti del reality show hanno smesso di seguirsi sui social dopo un periodo che li aveva visti vicini tanto da far pensare che la storia d'amore, nata durante il programma, era ripresa.

Negli ultimi giorni, il gossip ha acceso i riflettori su Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, due figure molto seguite sui social dopo la loro partecipazione al Grande Fratello. Questa volta si è parlato degli ex coinquilini non per un evento comune, come quello di Milazzo della settimana scorsa, che li aveva visti sempre più vicini e complici, ma di qualcosa completamente diverso e, in certi sensi, opposto: un bisticcio.

Una ragazza al centro della lite tra due ex gieffini?

Il litigio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha attirato l'attenzione dei fan, specialmente dopo che sono state notate alcune mosse sui social. La vicenda ha preso piede quando l'attrice e il suo ex coinquilino hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno rimosso alcune foto di loro insieme. Ma cosa c'è dietro a questa crisi? Secondo Deianira Marzano, nota per i suoi scoop sui social, il motivo della discussione risiede in alcuni video compromettenti di Giuseppe durante una festa e nel suo comportamento apparentemente provocatorio nei confronti di una ragazza.

"Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei hanno girato dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del Gf e dove poi lui ha seguito una ragazza su Instagram un po' per farla ingelosire. Va beh, comunque niente di grave, l'amore non è bello se non è litigarello", ha scritto la Marzano su Instagram.

Beatrice e Giuseppe con i fan a Milazzo

I due hanno smesso di seguirsi sui social nella giornata di domenica, l'attrice aveva sottolineato che si era trattato solo di un errore: "Io non l'ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui... che pa.le!", aveva scritto sul suo profilo di X.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Abbiamo in mente un progetto insieme"

La sua spiegazione non aveva convinto i beabaldi, il nome che i fan della coppia usa per ritrovarsi su X, questo perché anche Giuseppe aveva smesso di seguirla. Il dramma è scoppiato pochi giorni dopo dopo il fine settimana che aveva regalato ai fan della coppia una serata da ricordare con Beatrice Giuseppe che in Sicilia, durante un evento comune a Milazzo, si sono comportati come una coppia.