Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello smettono di seguirsi sui social e cancellano le foto

La relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ex concorrenti del Grande Fratello, ha subito un drastico cambiamento nelle ultime ore. In una settimana si è passati dalla festa di Milazzo, in cui i due sembravano essere diventati a tutti gli effetti una coppia, allo smettere di seguirsi sui social. Dai rispettivi profili sono scomparse anche alcune delle foto che li ritraevano insieme, suscitando lo sconcerto dei fan.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: dieci mesi di tira e molla

La relazione, in qualsiasi modo la si voglia definire, tra i due ex coinquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini non è mai stata semplice. Durante il programma, si sono pian piano avvicinati, il flirt è diventato sempre più evidente, fino a quando è arrivato il primo bacio davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia.

Poi, questioni caratteriali e dinamiche del gioco li hanno allontanati, anche in maniera drastica. Solo nella parte finale del programma c'è stato un chiarimento tra i due che ha portato ad un riavvicinamento. Tornati alla vita reale, Giuseppe e Beatrice hanno ripreso a frequentarsi, come documentato dalle foto condivise sui social.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nell'evento organizzato a Milazzo

Nonostante l'ex protagonista di Vivere, durante una puntata di Verissimo, avesse detto a Silvia Toffanin di aver messo un punto fermo alla sua storia con l'ex coinquilino, i Beabaldi, come si chiamano i fan della coppia sui social, non avevano mai smesso di sperare. La scorsa settimana, durante un evento a Milazzo, i due avevano ballato insieme, dando l'impressione ai presenti di essere una vera coppia.

Un'improvvisa separazione digitale

Nel giro di pochi giorni tutto è cambiato: i due ex coinquilini non si seguono più sui social e sul profilo dell'attrice sarebbero sparite anche alcune foto di coppia, sebbene non tutte. Questo repentino cambiamento ha lasciato i fan perplessi e ha scatenato una serie di ipotesi e speculazioni sulla natura della loro relazione e su cosa possa essere successo tra loro.

Su X, Beatrice ha smentito di aver tolto il follow a Giuseppe, dichiarando: "Io non l'ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui... che pa.le!". Questa spiegazione, che in realtà sembra poco credibile, non giustifica il fatto che anche Garibaldi abbia smesso di seguire l'attrice su Instagram. Lui, per il momento, non si è espresso, lasciando i fan ancora più confusi.