Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese insieme in un nuovo programma: l'indiscrezione

Luglio è il mese dedicato ai provini e ai casting dei programmi televisivi che debutteranno a settembre. In prima linea c'è Carlo Conti, che in questi giorni è alla ricerca dei nuovi concorrenti per la quattordicesima edizione di Tale e Quale Show in onda su Rai 1. Quest'anno, per la prima volta, Loretta Goggi non sarà presente al tavolo della giuria, mentre Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese del Grande Fratello potrebbero prendere parte alla trasmissione.

Carlo Conti alla ricerca di nuovi talenti per Tale e Quale Show

Secondo le recenti indiscrezioni pubblicate da TvBlog, molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione si sono sottoposti ai provini per partecipare al talent show. Tra i nomi spiccano Adriana Volpe, Corrado Tedeschi, Elena Barolo, Costanza Caracciolo e Beppe Quintale. A questi si aggiungono altre figure interessanti come Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera e Samuel Peron, noto ballerino ed ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

Una particolare attenzione è rivolta anche a Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality show di Canale 5 che, secondo queste notizie potrebbe condividere un nuovo programma con Massimiliano Varrese, la sua nemesi del Grande Fratello, entrambi, infatti, sono stati provinati e attendono una risposta. L'attrice, recentemente, ha partecipato a diversi eventi incontrando i suoi fan. In particolare, a Milazzo, ha preso parte a una serata con Giuseppe Garibaldi. L'idea che i due ex gieffini possano tornare insieme ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della coppia.

Samuel Peron dopo L'Isola dei famosi potrebbe partecipare a Tale e Quale Show

Per quanto riguarda la giuria di Tale e Quale Show, sembra che non ci sarà un sostituto fisso per Loretta Goggi. Ogni settimana, infatti, si affiancherà ad Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio un volto diverso. "Vedremo infatti di settimana in settimana l'approdo nella giuria dello show della prima rete Rai di un giurato differente. Magari, perché no, uno tale e quale a un grosso personaggio del mondo dello spettacolo", anticipa TvBlog.