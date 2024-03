Grande Fratello, il bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: riavvicinamento o strategia di gioco?

Continua il tira e molla tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dopo un breve flirt all'inizio del reality e la successiva rottura di qualsiasi tipo di relazione, i due concorrenti si sono nuovamente avvicinati nella fase finale del programma. Ieri sera, nella zona piscina, sembra che si sia addirittura consumato un bacio.

Il flirt iniziale tra Beatrice e Giuseppe al Grande Fratello

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stato uno dei più tormentati di questa edizione del Grande Fratello. I due coinquilini all'inizio hanno avuto un breve flirt, finito quando il gruppo di concorrenti ha preso di mira l'attrice di Vivere e Giuseppe non ha difeso Beatrice.

Le tensioni nel corso del reality show

Nella parte centrale del reality show Beatrice e Giuseppe sono stati l'uno contro l'altro, non mancarono le accuse e gli insulti del bidello calabro quando la Luzzi, dopo una sorpresa del papà di Giuseppe, definì gli uomini della famiglia Garibaldi dei maschilisti.

Il riavvicinamento nella fase finale

Nella parte finale del programma, che terminerà lunedì 25 marzo, Giuseppe si è riavvicinato a Beatrice. Sabato scorso, durante la festa western, i due erano rimasti per molto tempo da soli ma, secondo il loro racconto, non c'era stato nessun bacio. "Solo abbracci e baci sulla guancia", avevano detto nella puntata del 18 marzo, rispondendo alle domande di Alfonso Signorini.

Ritorno di fiamma tra Beatrice e Giuseppe al Grande Fratello?

Questa volta sembra che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi siano andati oltre: i due si sono appartati nella zona piscina e, sfruttando un angolo al riparo dalle telecamere, si sarebbero scambiati un bacio. Nel video che circola su X, i microfoni hanno catturato il suono che incastra i due concorrenti. Questa volta sarà più difficile smentire il riavvicinamento e il bacio galeotto.

Le reazioni dei fan

Il bacio tra Giuseppe e Beatrice ha fatto esultare i beabaldi, il nome che i fan della coppia usano come hashtag su X. I fan di Beatrice Luzzi, i luzzers, al contrario, credono che quella di Giuseppe sia solo una strategia per arrivare in finale. Lunedì scorso, infatti, nello spareggio per la finale hanno preferito votare Massimiliano Varrese, contribuendo in maniera decisiva all'accesso in finale dell'ex attore de Il bello delle donne a scapito di Giuseppe.