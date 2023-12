Grande Fratello: Beatrice Luzzi insultata da Giuseppe Garibaldi dopo le accuse di maschilismo: 'Bast*arda'

Nuove polemiche sul Grande Fratello. Dopo la puntata di ieri sul programma sono piovute numerose accuse per come Beatrice Luzzi sia stata trattata da alcuni concorrenti. Giuseppe Garibaldi ha insultato l'attrice in maniera pesante, senza che nessuno intervenisse.

Il Grande Fratello del riscatto rischia di deludere le aspettative

Doveva essere l'edizione del riscatto del Grande Fratello dopo la pessima direzione che aveva preso il programma durante il GFVIP 7; invece, colpa anche delle scelte autoriali, rischia di essere anche peggiore della precedente.

Uno contro tutti: Beatrice accusa atteggiamenti maschilisti

Ieri, gli spettatori del programma hanno assistito ad un uno contro tutti: da una parte Beatrice Luzzi che accusava di atteggiamenti maschilisti Giuseppe Garibaldi e suo padre, dall'altra tutti i concorrenti, supportati da Cesara Buonamici, che minimizzavano il comportamento degli uomini della famiglia Garibaldi.

La dinamica controversa tra la Luzzi e i Garibaldi

Tutto è iniziato la scorsa settimana quando Giuseppe Garibaldi ha incontrato il padre. L'uomo ha voluto parlare anche con Beatrice rimproverandola per alcune espressioni usate nei riguardi del figlio. Nonostante l'attrice abbia cercato di spiegargli le sue ragioni, Francesco Garibaldi ha continuato a difendere il figlio. Diverso è stato l'atteggiamento della madre del concorrente che ha abbracciato Beatrice.

Ricordando quell'incontro, Beatrice ha detto: "Mi sono trovata di fronte a una cultura patriarcale, familistica, irrispettosa nei confronti della madre di famiglia. Quando la signora è entrata, Giuseppe e il padre non hanno neanche ascoltato quello che diceva, parlavano tra di loro. Combatto quella mentalità".

Le inaccettabili offese di Giuseppe

"Non è vero. Bea, non dire queste cose che mi fai incaz.are", ha replicato Giuseppe, che nel confessionale l'ha definita una persona "brutta e cattiva". Da parte degli inquilini, nessuno ha difeso il punto di vista della Luzzi. Paolo Masella ha addirittura suggerito che Beatrice dovesse "chinare il capo e mandare giù un boccone amaro per rispetto del momento".

"Non c'è mai stato maschilismo in me o mio padre, e mi ha insegnato sempre il rispetto. Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare. Questo discorso lo affronteremo fuori", ha detto minaccioso Giuseppe a Beatrice.

Il tutto è stato condito da un'offesa catturata dagli spettatori e pubblicata sui social. Giuseppe, nella pausa pubblicitaria, ha detto di Beatrice: "Questa brutta basta.da, guarda come mi fa passare".

Cesara Buonamici minimizza, Gessica Notaro sostiene Beatrice Luzzi

Se Cesara Buonamici ha preferito prendere le parti del padre di Giuseppe con la dichiarazione "Qui non stiamo mica giudicando delle cose gravi, parliamo di cose leggere", a favore di Beatrice è intervenuta Gessica Notaro.

L'attivista, sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, su Instagram, pubblicando una foto del padre di Garibaldi e della Luzzi, ha scritto: "Io sono assolutamente d'accordo con Beatrice".

La critica di Valentina Melis

Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese, ha scritto su X: "Non entro nel merito della questione perché non l'ho vista; dico solo questo e poi mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity le parole di Beatrice