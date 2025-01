Grande Fratello anticipazioni di stasera: ripescaggi degli eliminati, sondaggi e confronti del 20 gennaio

Questa sera, 20 gennaio, il Grande Fratello tornerà su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà il televoto, che vede ben nove concorrenti a rischio eliminazione. Tra tensioni e strategie, i sondaggi indicano quattro gieffini come i più vulnerabili, ma solo uno di loro sarà costretto a lasciare definitivamente la Casa. Secondo i rumors che circolano nelle ultime ore sarebbe in arrivo un meccanismo di ripescaggio, grazie al quale alcuni gieffini già eliminati potrebbero avere la possibilità di rientrare in gioco.

Apertura della serata

La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sempre pronte a commentare le dinamiche della Casa. In studio ci sarà anche Rebecca Staffelli, che aggiornerà il pubblico sul sentiment social raccolto tramite la piattaforma X (ex Twitter), offrendo una panoramica in tempo reale delle preferenze del pubblico.

Il rumor che infiamma la vigilia

Un'indiscrezione riportata da Francesco Vescio e diventata virale sui social. Secondo quanto rivelato, nella puntata di stasera uno o più ex concorrenti, eliminati nelle scorse settimane, potrebbero fare ritorno in Casa tramite un televoto. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, sembra legata al tentativo del programma di risollevare gli ascolti e riportare nella Casa Helena Prestes, la cui eliminazione ha sollevato una serie di polemiche.

Bernardo Cherubini è uno dei nove concorrenti in nomination

Le dinamiche della settimana

Il week-end nella Casa del Grande Fratello è stato segnato dall'ennesima lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questa volta, però, gli altri coinquilini non sono rimasti in disparte: diversi concorrenti, con in testa Stefania Orlando, hanno espresso apertamente i loro dubbi sulla sincerità dei conflitti tra i due.

Secondo Stefania, e non solo, le discussioni tra i due coinquilini sembrerebbero studiate a tavolino, con l'unico scopo di ottenere spazio nelle clip trasmesse durante la diretta del programma. Ma i confronti non si sono fermati qui: Shaila Gatta è stata protagonista di un acceso botta e risposta anche con Amanda Lecciso, dopo che nelle precedenti puntate erano state mandate in onda delle clip in cui l'ex velina parlava della coinquilina in termini poco lusinghieri.

Sondaggi e televoto

Nella puntata di giovedì scorso ben nove concorrenti sono finiti in nomination: Alfonso D'Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Uno di loro, il meno votato, questa sera varcherà la porta rossa e abbandonerà definitivamente la casa Secondo i sondaggi online i concorrenti a rischio sono Maxime, Emanuele, Eva e Bernardo.