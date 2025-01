Grande Fratello: Stefania Orlando contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dubbi sulle liti nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello, i riflettori sono ancora una volta puntati su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti sabato notte di un'accesa discussione che ha suscitato sospetti tra i coinquilini. A mettere in dubbio la genuinità delle loro liti è stata Stefania Orlando, che non ha esitato a esprimere il suo pensiero in un confronto diretto con la coppia.

I dubbi di Stefania Orlando

La serata movimentata ha visto Shaila e Lorenzo scontrarsi furiosamente, con urla che hanno riecheggiato nella Casa fino a notte fonda e con pugni sferrati da Spolverato contro il muro del bagno. La situazione, però, è cambiata rapidamente: la mattina seguente, i due sembravano aver già superato il diverbio, tornando a scambiarsi baci e abbracci come se nulla fosse accaduto.

Questo repentino cambio di atteggiamento ha alimentato i dubbi di alcuni coinquilini, ma è stata Stefania Orlando a esporsi maggiormente, accusandoli apertamente di inscenare le loro discussioni. Seduti intorno a un tavolo, l'ex vippona ha lanciato le sue accuse con la solita fermezza e lucidità: "Ma ieri sera urlavate alle due e mezzo di notte qui davanti, oggi ballavate sempre qui davanti al centro della casa".

Stefania e Lorenzo discutono

"Voi dominate questa casa, nel bene o nel male, con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci - ha continuato la showgirl - ma avete visto come litigate? Vi piazzate al centro della stanza e gridate. Sembrava un copione scritto. È una cosa un po' troppo, non so come spiegarvi."

Stefania ha puntato il dito soprattutto contro Lorenzo, insinuando che il suo atteggiamento sia strategico: "Lorenzo, si vede che vuoi vincere il programma e secondo me faresti qualsiasi cosa pur di vincere questo reality. Sì, te lo dico io. Qualsiasi cosa che sia lecita, ovviamente non sto parlando di reati".

Grande Fratello, scioccante confessione di Shaila dopo il litigio con Lorenzo: "ho pensato al suicidio"

Lorenzo non si è lasciato intimorire dalle critiche di Stefania e ha replicato "Se ti sembra un copione scritto, allora l'abbiamo scritto bene, perché ha funzionato. Vediamo domani", ha detto, sicuro che il loro litigio sarà ripreso durante la puntata del 20 gennaio. "Se farei di tutto per vincere? Dipende, di sicuro non sarei mai sleale con nessuno," ha aggiunto.

Nella Clip caricata su Mediaset Infinity le critiche di Stefania a Lorenzo.