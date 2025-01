Grande Fratello, scioccante confessione di Shaila dopo il litigio con Lorenzo: "ho pensato al suicidio"

Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha condiviso un toccante sfogo con Maria Vittoria, riflettendo sul suo rapporto con Lorenzo Spolverato e sul peso emotivo delle loro continue tensioni. Durante questa esternazione l'ex velina ha anche descritto un momento particolarmente difficile della sua vita in cui avrebbe pensato di farla finita.

Il racconto di Shaila Gatta

"Ho provato a dargli leggerezza, la mia leggerezza. Ho provato a condividere la mia spensieratezza con lui. Ma lui, questa leggerezza, dove l'ha messa? L'ha buttata nel water, perché fino ad ora non l'ha mai dimostrata. Qui non siamo mica in un campo di concentramento, siamo al Grande Fratello, dove ci sono delle sfide, ma anche cose simpatiche, è un'opportunità divertente e te la devi godere. Non è che stiamo in guerra, con tutto il rispetto. Mancano due mesi, ma due mesi così è pesante. Viva la vita, godiamocela".

In un momento di forte intensità emotiva, come riporta Biccy, Shaila ha fatto una confessione scioccante, rivelando il difficile periodo che ha affrontato in passato: "Io ora vi faccio una confessione scioccante: io mi stavo ammazzando quattro anni fa. Per me quindi queste liti sono cose ridicole. La vita non aveva più senso quando stavo per togliermela".

Lorenzo ieri ha avuto una crisi di nervi dopo un litigio con Shaila

"Ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio. Ma di che stiamo a parlare? Per tutte le tragedie che uno può vivere nella vita, quando tocchi un fondo così grande dove la vita può finire e ti rendi conto che invece è un dono, per me tutto quello che accade qua dentro mi fa ridere," ha raccontato l'ex velina

Shaila ha poi diretto il suo discorso verso Lorenzo, criticando il suo atteggiamento: "Lui ha vissuto tutta quella roba brutta in passato, adesso si meriterebbe un po' di felicità e invece fa queste sceneggiate. E non deve addossare la colpa a me, perché il problema è suo. Se lo deve risolvere lui, non è mio, non è che io posso farmi problemi per ogni cosa che dico. Non è un mio problema."

La lite con Lorenzo e il crollo emotivo

Durante la serata c'era stato un nuovo scontro tra Shaila e il suo fidanzato, culminato in un crollo emotivo del concorrente. Dopo una discussione accesa, il modello è apparso visibilmente agitato tanto da dire:"Vado a tirare due cartelle al muro, non ce la faccio più, basta." I forti rumori provenienti dal bagno hanno allarmato Eva Grimaldi, ma Pamela Petrarolo ha cercato di tranquillizzarla: "Lorenzo si è dovuto sfogare, ha preso a pugni il muro. Ha avuto un crollo, ha litigato con Shaila."

Uscito dal bagno, Spolverato ha minacciato di lasciare il programma: "Io me ne vado, così mi tolgo tutto il teatrino. Mi sono rotto i coglioni. Basta, me ne vado davvero."Eva Grimaldi, cercando di confortare Shaila, ha fatto una riflessione sul comportamento di Lorenzo: "Hai visto? Quando è così deve essere aiutato, non si accetta, soprattutto dopo una litigata del genere. Ti diceva 'stai zitta, zitta, devi stare zitta.'"