Grande Fratello, nuova notte di follia: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato litigano, lui tira pugni in bagno

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello, dove Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scontrati duramente. La coppia, già nota per le loro numerose rotture, ha vissuto un momento particolarmente acceso che ha spinto la regia a censurare parte della lite. Tutto è iniziato con uno sfogo di Shaila che ha confessato le sue difficoltà nella relazione.

Le parole di Shaila Gatta

"Sono ubriaca e in vino veritas. Secondo me non siamo nello stesso momento. Le cose si fanno in due. Lui vuole sentire solo sé stesso e si chiude alla mia versione - ha detto l'ex velina - Sono rassegnata, non voglio più piangere. Basta, io sto bene così. Mi merito di essere felice e serena. Ho dato tutto a questa persona, ma lui continua con i giochetti e cerca di farmi ingelosire. Non ho più la forza. Forse è meglio chiudere.", ha detto la ballerina come riporta Biccy.

La replica di Lorenzo

L'ammissione di Shaila ha scatenato la reazione del fidanzato, che ha perso la calma in cucina, iniziando a camminare nervosamente avanti e indietro, fino a dichiarare: "Vado a tirare due cartelle al muro, non ce la faccio più, basta." Poco dopo, forti rumori provenienti dal bagno hanno spaventato i concorrenti, con Eva Grimaldi che ha esclamato: "Oddio, ma che sta succedendo? Io c'ho paura qui." Pamela Petrarolo ha cercato di rassicurare il gruppo spiegando: "Lorenzo si è dovuto sfogare, ha preso a pugni il muro. Ha avuto un crollo, ha litigato con Shaila."

Shaila ha litigato per l'ennesima volta con Lorenzo

Uscito dal bagno, Lorenzo ha minacciato di lasciare definitivamente il programma: "Io me ne vado, così mi tolgo dal teatrino. Mi sono rotto i cogli.ni. Basta, me ne vado davvero," ha detto il modello. Da sottolineare che Spolverato ha già detto di voler lasciare il programma in altre occasioni ma non ha mai dato seguito a queste intenzioni e, siamo sicuri, non lo farà neanche questa volta

Eva Grimaldi ha provato a consolare Shaila, sottolineando che Lorenzo potrebbe aver bisogno di aiuto: "Quando è così deve essere aiutato, non si accetta, soprattutto dopo una litigata del genere." Tutto sarebbe iniziato da una frase di Shaila: "Per te non sarà mai abbastanza nessuna, perché non sei abbastanza tu per te stesso. Fino a che non accoglierai le tue insicurezze, nessuna donna potrà farlo per te."

Shaila ha poi raccontato: "Io ero aperta a condividere le sue insicurezze, ma non vuole. Io mollo, anche perché questa al Grande Fratello è la sua opportunità, ma anche la mia. Non posso annullarmi per lui. Se quando siamo soli stiamo meglio, allora è meglio chiudere." Una situazione esplosiva che mette in discussione il futuro della coppia nel reality. Alfonso Signorini aveva recentemente invitato i concorrenti ad avere comportamenti rispettosi, un appello che sembra essere stato ignorato.

