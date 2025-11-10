Grande Fratello, anticipazioni di stasera: entra la mamma di Benedetta. Una busta rossa scuote i concorrenti

Torna questa sera, lunedì 10 novembre 2025, il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ritroveremo Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme a Sonia Bruganelli, ormai presenza fissa nei Lumina Studios. L'ottava puntata andrà in onda in prima serata, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Benedetta, Domenico e Valentina: la bufera continua

Non si placa la polemica attorno al presunto triangolo amoroso tra Benedetta, Domenico e Valentina. Nelle precedenti puntate è stata la compagna di Domenico a varcare la porta rossa per chiedere al suo fidanzato di allontanarsi dalla coinquilina romana. Questa sera sarà la mamma di Benedetta a entrare nella Casa, decisa a dire la sua sull'amicizia "speciale" che lega la figlia all'uomo. Intanto, Valentina appare sempre più furiosa e pronta a mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico, dopo settimane di tensioni e accuse reciproche.

Mamme a confronto: Donatella contro Francesca

Un altro momento imperdibile vedrà protagoniste le due gieffine, pronte finalmente ad affrontarsi faccia a faccia nello studio. Donatella contro Francesca, da tempo ai ferri corti, avranno l'occasione di chiarirsi in un confronto che si preannuncia tutt'altro che pacifico. Durante il fine settimana Francesca ha accusato Donatella di avere tirato i capelli durante un litigio scaturito da uno scherzo banale.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Una sorpresa speciale e una nuova busta rossa

Per Anita Mazzotta, le emozioni non finiscono qui: oltre al legame sempre più intenso con Jonas Pepe, sfociato nel primo bacio, la gieffina riceverà una sorpresa inaspettata da una persona del suo cuore, pronta a sconvolgerla. A movimentare ulteriormente la serata, una misteriosa busta rossa farà il suo ingresso nella Casa. A chi sarà destinata? E quale scottante rivelazione porterà con sé?

Televoto non eliminatorio

Al televoto di questa settimana sono finiti Domenico D'Alterio, la coppia madre/figlio composta da Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulia Saponariu e Grazia Kendi. Il concorrente che otterrà il minor numero di voti non sarà eliminato subito dal gioco, ma verrà automaticamente inserito nel televoto della prossima settimana.