Grande Fratello anticipazioni di stasera: tre nuovi concorrenti, censura, confronti, sondaggi e nomination

Stasera, 16 dicembre, il Grande Fratello torna con un nuovo appuntamento. Uno dei concorrenti in nomination dirà addio ai suoi coinquilini. La Casa continua ad animarsi: questa sera tre nuovi personaggi varcheranno la Porta Rossa. Due di loro sono vecchie e amatissime conoscenze del pubblico del reality show e sono pronte a spostare gli equilibri del programma.

L'apertura della diciottesima puntata del Grande Fratello

Alfonso Signorini darà il via al nuovo appuntamento con i consueti saluti al pubblico e alle sue opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della puntata. Al loro fianco c'è Rebecca Staffelli, conduttrice di GF Daily su La5, che porterà in studio il termometro dei social attraverso i contributi raccolti su X.

Le dinamiche della settimana

Nella diciottesima puntata del reality show si parlerà del rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes, dopo che la modella brasiliana si è dichiarata al pallavolista e lui le ha risposto che il loro rapporto è solo di amicizia. Javier, nelle ultime ore, si è avvicinato a Chiara Cainelli, una delle gieffine appena entrata nel programma.

Il fine settimana nella Casa è stato animato da un tema molto delicato: Zeudi Di Palma ha accusato Emanuele Fiori di averla toccata sotto le coperte. Un argomento su cui gli stessi coinquilini hanno preso posizioni diverse. L'unica a schierarsi apertamente con l'ex Miss Italia è stata Helena Prestes. Altri, come Shaila Gatta, temono che la coinquilina abbia strumentalizzato la situazione.

Javier e Chiara saranno tra i protagonisti della serata

Ingressi, televoto e previsioni: chi verrà eliminato?

Questa sera tre nuovi concorrenti entreranno nella Casa più spiata d'Italia: l'ex "vippone" Stefania Orlando, Eva Grimaldi e il concorrente "Nip" Maxime Mbanda, nato a Roma da madre italiana e padre congolese, giocatore di rugby e Cavaliere al Merito della Repubblica per il suo servizio come volontario presso la Croce Gialla di Parma durante l'emergenza sanitaria.

Durante l'ultima puntata del programma sono finiti in nomination cinque concorrenti: Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e le "Non è la Rai", il duo composto da Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Secondo i sondaggi che circolano sul web, a rischiare l'eliminazione sono Stefano Tediosi e le Non è la Rai, gli unici gieffini al televoto a non avere una solida fan base.