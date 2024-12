Grande Fratello, notte movimentata nella Casa: “Con lui non dormo, mi ha toccata sotto le coperte”

Quella appena trascorsa è stata una nottata particolarmente movimentata nella Casa del Grande Fratello. Un episodio inatteso ha coinvolto Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, che ha attirato l'attenzione dei coinquilini e del pubblico a casa, scoppiando in lacrime e lanciando accuse che hanno lasciato tutti interdetti. Tuttavia, la situazione rimane poco chiara, con la regia del reality che ha censurato più volte le conversazioni dei concorrenti.

Zeudi Di Palma accusa Emanuele Fiori

Tutto è accaduto intorno alle due di notte. Jessica Morlacchi e Luca Calvani stavano chiacchierando in cucina quando dal salone si è sentito chiaramente il pianto disperato di Zeudi Di Palma. L'attore toscano, visibilmente sorpreso, ha chiesto a Jessica Morlacchi cosa stesse succedendo, e l'ex voce dei Gazosa ha risposto: "Dice che Lele l'ha toccata sotto le coperte e...."

A questo punto, la regia è intervenuta bruscamente, cambiando inquadratura. Le telecamere si sono spostate su Bernardo Cherubini, intento a cucire, ma il momento aveva già sollevato diversi interrogativi. Poco dopo, in cucina, Stefano Tediosi ha aggiunto un ulteriore tassello: "Ragazzi, piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone e di darle il mio. Non vuole più dormire accanto a lui."

Zeudi De Palma nella casa del Grande Fratello

Anche questa volta, la regia ha preferito allontanare l'attenzione, inquadrando altri ambienti della casa. Nonostante i tentativi di censura, la dinamica raccontata è abbastanza chiara e, se fosse confermata, potrebbe portare anche all'allontanamento di Emanuele dalla Casa. Nel corso della notte, altri concorrenti hanno commentato l'accaduto.

Shaila Gatta ha preso la parola, dichiarando: "Io l'ho vissuta davvero questa cosa, quindi non vorrei mai che si strumentalizzasse un argomento così serio". Lorenzo Spolverato, cercando di rassicurare Zeudi, ha confermato che avrebbe dormito in un altro letto, accanto a Helena Prestes, con cui negli ultimi giorni ha stretto un'amicizia speciale.

In piscina, Stefano Tediosi ha cercato di sdrammatizzare la situazione, facendo una battuta,forse fuori luogo, rivolta a Emanuele Fiori: "Hype di brutto per te fratello, adesso ti arrestano." Emanuele ha replicato: "Situazione che poteva essere evitata, esagerata. Vabbè, dovevo essere io a..." Anche in questo caso, la regia ha immediatamente staccato l'audio, lasciando il pubblico con più domande che risposte.

Secondo quanto emerso dai frammenti di conversazione, Zeudi avrebbe accusato Emanuele Fiori di essersi avvicinato a lei nel letto e di averla toccata. Secondo Pamela Petrarolo: "Si è infilato nel letto facendole il solletico e poi lei..." . Anche questa conversazione è stata immediatamente interrotta dalla regia. Tuttavia, per ora, non ci sono immagini ufficiali che confermino né smentiscano la sua versione, e gli autori del Grande Fratello hanno finora evitato di affrontare apertamente la questione.

Al momento, è importante sottolineare che quanto accaduto è basato esclusivamente sulla versione di Zeudi Di Palma riportata da altri concorrenti. Non è escluso che il fisioterapista possa fornire il suo punto di vista durante la prossima puntata in diretta. Nel caso che gli autori abbiano un video che dimostri una molestia da parte del fisioterapista è chiaro che Emanuele Fiori debba essere allontanato dalla Casa.