Grande Fratello anticipazioni stasera: eliminazione a sorpresa, Ivana Castorina e il marito faccia a faccia

Questa sera, lunedì 20 ottobre, torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura, con la presenza in studio dei commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. La puntata andrà in onda dopo La Ruota della Fortuna e promette emozioni, colpi di scena e momenti di grande intensità.

Ivana e il confronto con il marito: una storia di coraggio e verità

In primo piano, la commovente storia della gieffina, che ha raccontato con grande coraggio il suo percorso di transizione. Questa sera, la concorrente incontrerà suo marito Toni Zagari, che avrà qualcosa di importante da dirle. Durante una toccante confessione al Grande Fratello, Ivana ha condiviso con i compagni il suo vissuto, parlando del sostegno ricevuto dalla madre, che dopo un momento di smarrimento ha scelto di starle accanto e accogliere la figlia che era sempre stata.

Ivana Castorina ha ricordato anche il forte legame con Toni, che l'ha amata per ciò che è, senza mai smettere di sostenerla. Pur temendo le conseguenze della sua esposizione pubblica, Ivana ha ribadito la volontà di dare voce alla propria verità per aiutare chi vive situazioni simili.

Rasha Younes

Cuori in subbuglio: dal triangolo di Signorini al quadrilatero della Ventura

Sul fronte sentimentale, al centro dell'attenzione c'è Rasha Younes, protagonista di un triangolo - o forse quadrilatero - amoroso che coinvolge Omer Elomari, Francesco Rana e Jonas Pepe. Negli ultimi giorni la vicinanza tra Rasha e Omer non è passata inosservata, scatenando reazioni anche sui social. Ma a complicare le cose ci pensa Jonas, che sembra cambiare idea di continuo. Inoltre, Rasha potrebbe non prendere bene la notizia - ancora segreta - della scommessa fatta da Jonas con Ivana: riuscirà davvero a conquistarla o finirà per perdere ogni credibilità?

Il ritorno di Anita Mazzotta dopo un lutto

Come anticipato da Mattino Cinque , la piercer romana farà questa sera il suo rientro nella Casa, dopo circa nove giorni di assenza per gravi motivi familiari. Anita Mazzotta, poche ore fa, ha condiviso sui social un commovente messaggio dedicato alla madre scomparsa, ricevendo l'affetto dei fan. Il suo ritorno promette di essere uno dei momenti più toccanti della puntata.

Nomination e televoto flash: chi sarà eliminato?

Sono quattro i concorrenti in nomination: Francesco Rana, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Omar "Bena" Benabdallah, quest'ultimo sfavorito dai sondaggi online. Il pubblico è chiamato a votare il preferito, ma attenzione: il meno votato finirà direttamente a rischio eliminazione. Inoltre, è prevista un'eliminazione a sorpresa: un televoto flash decreterà chi dovrà abbandonare la Casa durante la diretta. A rendere la serata ancora più speciale, l'arrivo in studio di Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello Vip nelle edizioni 2021 e 2022. La Bruganelli commenterà le dinamiche della Casa e condividerà la sua visione sui concorrenti di questa edizione.