Grande Fratello, Anita Mazzotta torna: il rientro ufficiale annunciato da Mattino Cinque

Colpo di scena al Grande Fratello: Anita Mazzotta è pronta a fare il suo ritorno nella Casa più spiata d'Italia. L'annuncio è arrivato nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, dove Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno rivelato in esclusiva la notizia che farà felici i fan della giovane piercer romana.

L'annuncio di Mattino Cinque: "Anita Mazzotta nella Casa"

"E stasera appuntamento col Grande Fratello! Eh sì, di nuovo in prima serata con Simona Ventura, ovviamente su Canale 5. C'è una novità importante questa sera, una bella notizia in esclusiva. Rientrerà in casa come concorrente Anita Mazzotta, che era uscita dalla casa per motivi personali e questa sera farà il suo ritorno come concorrente ufficiale. Allora, gli altri gieffini non sanno nulla e questa sera quindi riceveranno questa sorpresa del tutto inaspettata."

Perché Anita aveva lasciato il reality e le sue parole prima dell'addio

La notizia del suo rientro ha subito fatto il giro del web, riaccendendo l'entusiasmo dei telespettatori Anita era infatti uscita dalla Casa l'11 ottobre, per motivi familiari, come spiegato dal comunicato della produzione. Solo pochi giorni prima della sua uscita, la ragazza aveva confidato ai compagni di non avere rapporti con il padre e di essere molto preoccupata per la salute della madre.

Lo spoiler del sito ufficiale del Grande Fratello

Curiosamente, il sito del programma non aveva mai cancellato il suo nome dall'elenco dei concorrenti, lasciando intendere che un ritorno potesse essere possibile. Nei pochi giorni trascorsi nella Casa, Anita si era fatta apprezzare dal pubblico per la sua spontaneità e dolcezza, tanto che sui social - in particolare su X - era rimasta tra le concorrenti più amate, complice anche la ship con Jonas, che i fan hanno ribattezzato con l'hashtag #Jonita. Anche se Jonas in queste ore si è avvicinato a tutte le ragazze della casa, lasciandosi andare a commenti volgari sulle coinquiline.

Ora che è pronta a rientrare in gioco, in molti si chiedono se Anita leggerà questo affetto del pubblico come un segnale e deciderà di riavvicinarsi a Jonas, cavalcando l'onda del consenso nato fuori dalla Casa. Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come reagiranno i gieffini alla sorpresa e se tra i due scatterà di nuovo la scintilla.