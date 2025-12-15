Grande Fratello anticipazioni semifinale bis: eliminazione, faccia a faccia e primo superfinalista

Finale spostata, televoto decisivo e faccia a faccia che promettono scintille: il Grande Fratello entra nella fase più calda e nulla è più scontato per i concorrenti.

Giornata decisiva per il Grande Fratello. Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda una semifinale speciale, resa necessaria dallo slittamento della finale, inizialmente prevista per oggi ma rinviata a giovedì 18 dicembre per evitare la concomitanza con la fiction evento Sandokan.

Subito dopo La Ruota della Fortuna, Simona Ventura guiderà il nuovo appuntamento del reality, affiancata in studio da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una puntata carica di emozioni, colpi di scena e scelte cruciali, che porterà alla proclamazione del quinto finalista.

Televoto decisivo: Domenico o Omer?

Il televoto settimanale decreterà l'ultimo concorrente che accederà alla finale: Domenico e Omer sono i due protagonisti della sfida decisiva. Solo uno di loro potrà continuare la corsa verso la vittoria. I sondaggi online in questo momento pendono dalla parte del concorrente di origini siriane, ma l'operaio di Scampia spera di ribaltare la situazione grazie al voto del pubblico di casa. Il più votato si affiancherà ai concorrenti già qualificati:

Giulia Soponariu

Jonas Pepe

Anita Mazzotta

Grazia Kendi

Confronti, ritorni inaspettati e superfinalista

Non mancheranno momenti di forte intensità emotiva. Omer avrà l'occasione di incontrare nuovamente Rasha, a una settimana dalla sua eliminazione e dal confronto che aveva messo fine al loro rapporto. In questi giorni si sono presi il tempo per riflettere e stasera torneranno a parlarsi. Nel corso della puntata ci sarà l'ennesimo confronto tra Benedetta e Valentina, ex compagna di Domenico D'Alterio. Abbiamo perso in conto di quante volte la Piscopo è stata ospite in trasmissione, ma le sue irruzioni nella Casa hanno sempre lasciato il segno.

Tra sorprese inaspettate, gesti affettuosi e decisioni difficili, la serata segnerà un punto di svolta nel gioco. Al termine della puntata verrà proclamato anche il primo superfinalista, che accederà direttamente alla fase conclusiva del reality, pronto a salire direttamente sul podio per giocarsi la vittoria finale giovedì 18 dicembre.