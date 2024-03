Grande Fratello anticipazioni puntata 7 marzo: flirt tra Alessio e Anita, reazione di Perla e esito televoto

Questa sera, 7 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantaduesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia e l'esito del televoto, uno dei concorrenti lascerà il programma.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Confronti tra i concorrenti

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko e Perla si sono incontrati in studio, Mirko ha svelato di essere rimasto deluso dal comportamento della sua ex fidanzata che, parlando in codice con Greta e Sergio, ha rivelato un interessamento per Alessio.

Grande Fratello: Perla, Mirko e la metafora delle scarpe - da Greta a Alessio il copione è sempre lo stesso

Nella Casa alcuni inquilini si sono schierati dalla parte di Mirko e la ragazza non ha affatto gradito, questa spaccatura ha provocato un grande litigio tra Perla e Federico.

Nel frattempo Alessio continua a flirtare con Anita, la quale, nonostante a San Valentino si sia incontrata e baciata con Edoardo, suo fidanzato di lunga data, sente di non essere legata a nessuno.

Sorprese e nomination

Non mancheranno le sorprese: questa settimana il protagonista è Federico che riceverà una sorpresa dalla mamma a cui è molto legato. La donna è grata al figlio per essere riuscito a mantenere unita la famiglia durante un momento difficile.

La scorsa settimana sono finiti in nomination ben sette inquilini: Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona. Il meno votato lascerà immediatamente la Casa più spiata d'Italia. I sondaggi parlano di un esito molto incerto, gli unici salvi sembrano essere Massimiliano e, soprattutto, Simona.

Infine le nomination di stasera che decreterà il secondo finalista, che si affiancherà a Beatrice Luzzi, prima concorrente di questa edizione del Grande Fratello a raggiungere il traguardo.