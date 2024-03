Grande Fratello, Mirko a Perla: 'Non voglio essere il tuo porto sicuro mentre aspetti conferme da un altro'

Anche questa puntata del Grande Fratello non ci ha risparmiato l'ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Questa volta l'imprenditore ha voluto chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con la sua non fidanzata, dopo l'avvicinamento tra la ragazza ed Alessio Falsone.

I messaggi in codice al Grande Fratello

Durante la settimana Perla, con Greta e Sergio, si era lasciata andare ad una serie di considerazioni sulla sua relazione con Mirko. Usando la metafora delle scarpe, già utilizzata da Greta e Mirko a Temptation Island. La Vatiero aveva lasciato intendere che era attratta da Alessio Falsone ma, allo stesso tempo, temeva di perdere Mirko, considerandolo una sorta di ancora di salvezza.

La spiegazione di Perla

Perla, nella puntata del 4 marzo è arrivata in studio dove Alfonso le ha fatto vedere la clip incriminata. Perla ha provato a giustificarsi, poi ha definito i tre giorni passati nella Casa con Mirko pesanti.

Grande Fratello: Mirko rompe con Perla?

"Sono sotto pressione perché già decidere di dare a me e Mirko una seconda possibilità è stato tanto. Quello che proviamo si è visto ma i tre giorni in cui lui è stato nella Casa sono stati pesanti".

Perla, comunque ha voluto chiarire che con Alessio c'è solo amicizia: "A me piace sapere quello che una persona pensa di me. Perché, anche in amicizia, non mi sta bene che faccia le stesse cose con me e con gli altri. Tra me e Alessio c'è stata un'empatia da subito".

Grande Fratello, Perla insiste: "Amo Mirko ma non sono la sua fidanzata" - I dubbi di Alfonso Signorini

La delusione di Mirko

Mirko, entrato nello studio dopo queste affermazioni, ha esordito dicendo: "Premetto che sono contento che ci sia allegria, anche se per me non c'è nulla da ridere. Ho ascoltato attentamente e ho poco da aggiungere. Ho notato molti altri messaggi in codice e comportamenti che confermano i miei dubbi".

E ancora: "Ho ricevuto numerosi messaggi riguardo alle scarpe mentre parlavano in giardino, e discorsi avvenuti dopo le due di notte senza microfoni. Pensano che io non noti queste sfumature. Perla, sono profondamente deluso. Hai dato l'impressione che io fossi il tuo porto sicuro, la tua scelta di comodo, in attesa che qualcun altro ti dia una conferma."

Cesara Buonamici ha invitato l'imprenditore a non prendere decisioni affrettate. Perla, invece replica a Mirko "Guarda che tu non sei il mio porto sicuro, dopo questi mesi ho capito che sono io il mio porto sicuro, e tu lo sai!", ha concluso la ragazza che poi ha lasciato lo studio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Perla e Mirko.