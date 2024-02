Grande Fratello anticipazioni puntata 28 febbraio, Anita e Giuseppe: Amicizia o amore? Esito del televoto

Questa sera, 28 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ventiquattro ore nella Casa più spiata d'Italia.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Confronti tra i concorrenti

L'amicizia tra Giuseppe e Anita sembra essere in crisi a causa dell'eccessiva gelosia del ragazzo. Gli Inquilini, non spiegandosi il suo atteggiamento, cominciano a sospettare che Garibaldi provi qualcosa in più rispetto al sentimento fraterno che professa.

Nel frattempo, Giuseppe, che ha sempre respinto l'idea di essersi preso una cotta per Anita, si sta anche riavvicinando a Beatrice, nonostante i mesi di lontananza e ostilità. I due hanno avuto un breve flirt nei primi mesi di questa edizione.

Amicizia al capolinea per Anita e Giuseppe del Grande Fratello? Lo sapremo nella puntata del 28 febbraio

In tutti questi mesi, Massimiliano non ha reagito bene alle nomination e questa non fa eccezione. Lunedì scorso l'attore è stato uno dei numerosi concorrenti finiti al televoto, non eliminatorio, per questo motivo l'attore è esploso contro tutta la Casa e ha dato vita ad animati scontri con il resto degli Inquilini.

Nelle ultime ore ci sono stati altri litigi nella Casa, come quello tra Federico e Perla, sintomo di una tensione crescente tra i concorrenti del reality show.

Grande Fratello, Beatrice in finale e i concorrenti litigano: Massimiliano vs tutti e Perla vs Federico

Sorprese, finalista e nomination

Come al solito, nello spettacolo non mancano di sorprese per i concorrenti: in questa puntata due concorrenti del Grande Fratello stasera potranno riabbracciare i loro cari. Paolo incontrerà la mamma Sandra. Alessio Falsone vivrà un momento emozionante con il papà Domenico.

E infine spazio al risultato dell'affollato televoto, lunedì sera sono finiti in nomination Alessio, Grecia, Massimiliano, Marco, Federico, Paolo e Simona. Il meno votato andrà al televoto eliminatorio della prossima settimana. La più sicura tra i sette concorrenti sembra Simona, votata dai fan di Beatrice Luzzi, per gli altri è lotta all'ultimo voto.