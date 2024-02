Grande Fratello anticipazioni puntata 14 febbraio: Mirko torna nella Casa e sorprese di San Valentino

Questa sera, 14 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentaseiesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime quarantotto ore e chi tra i tre nominati perderà il televoto di questa sera.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Il ritorno (momentaneo) di Mirko

Come tutti avevano ampiamente previsto Mirko Brunetti torna nella casa del Grande Fratello come ospite, l'unico ad essere sorpreso è Alfonso Signorini. L'ex di Perla e Greta torna come ospite nel loft di Cinecittà per chiarire, si spera una volta per tutte, il suo rapporto con Perla.

Mirko ha promesso che lui e la Vatiero parleranno con tatto e maturità per capire cosa fare in futuro. Come reagirà Greta a questo ritorno nella casa dell'ex fidanzato?

San Valentino nella Casa

Anita, dopo mesi di dubbi, incertezze, pensieri rivolti al suo ex, avrà finalmente l'occasione di incontrare il chiacchieratissimo e misterioso Edoardo, per molti una sorta di Mark Caltagirone, che per lei varcherà la Porta Rossa dopo cinque mesi di Grande Fratello.

Se il Grande Fratello si fa spin-off/crossover di Temptation Island

Letizia e Paolo, l'unica coppia della Casa, riceverà un'incredibile sorpresa da parte di Grande Fratello. Di cosa si tratterà?

Le dinamiche della serata e il televoto

Non solo passione e amore, l'uscita di Vittorio, eliminato nella puntata del 12 febbraio, ha acceso gli animi scatenando una furente discussione fra tutti gli inquilini, compresi i nuovi entrati Simona Tagli e Alessio Falsone. Questa sera dovranno confrontarsi su diverse spaccature che si sono create.

Per finire, verrà svelato l'esito del televoto che vede protagonisti Beatrice, Marco e Stefano. Il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Al momento nei sondaggi è in svantaggio Stefano, l'unica tranquilla sembra essere Beatrice Luzzi.