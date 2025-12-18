Grande Fratello anticipazioni finale: televoti, sorprese e ultime scelte: Chi spegnerà le luci della Casa?

Ultimo, attesissimo appuntamento per i fan del Grande Fratello. Questa sera, giovedì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale della diciannovesima edizione del reality show più longevo della televisione italiana. Subito dopo La Ruota della Fortuna, sarà Simona Ventura a guidare l'epilogo di una stagione intensa, ricca di dinamiche, confronti e momenti memorabili.

Gli opinionisti del Grande Fratello

La conduttrice sarà affiancata in studio dai quattro opinionisti: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, pronti a commentare le ultime fasi del gioco e accompagnare il pubblico verso il verdetto finale. La serata promette emozioni forti, colpi di scena e scelte decisive che porteranno alla proclamazione del vincitore.

Il televoto aperto: Chi sarà il quarto finalista?

Nella prima parte della puntata sarà svelato l'esito del televoto aperto lunedì 15 dicembre, che vede contrapposti Omer Elomari e Jonas Pepe. Una sfida serrata, testa a testa anche nei sondaggi, che decreterà quale dei due protagonisti maschili accederà alla finale, affiancando gli altri semifinalisti già qualificati.

Jonas Pepe

Ad attendere il verdetto ci sono Anita Mazzotta, Giulia Soponariu e Grazia Kendi, che hanno conquistato l'accesso alla finale nei precedenti appuntamenti. Tra loro, Anita è già certa di un posto sul podio: lunedì scorso è stata infatti nominata superfinalista, assicurandosi l'ingresso diretto nell'ultima e decisiva fase del programma.

Cosa aspettarsi dall'ultima puntata

La finale sarà attraversata da prove decisive, emozioni a fior di pelle e momenti di grande intensità. Spazio ad abbracci attesi, confronti sinceri, parole mai dette e sorprese pronte a cambiare gli equilibri fino all'ultimo istante. Chi riuscirà a conquistare la vittoria e a scrivere il proprio nome nella storia del reality? E non finisce qui: lunedì 22 dicembre, in prima serata su La5, andrà in onda il documentario "Grande Fratello - L'Inizio", un racconto speciale che celebra, a 25 anni di distanza, la prima storica edizione del programma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Grazia spiega il legame con Domenico e ribadisce di essere contenta che in finale ci sia Omer