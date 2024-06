Grande Fratello, Anita Olivieri è in crisi: il suo ex è in vacanza con una famosa vippona

Secondo le recenti indiscrezioni, il ragazzo sarebbe andato a Marrakech per superare le ultime delusioni, in seguito alla sua rottura con la concorrente dell'ultima edizione del programma.

Dopo la rottura con Alessio Falsone, nelle ultime ore si era vociferato che Anita Olivieri del Grande Fratello avesse intenzione di riavvicinarsi a Edoardo Sanson, qualcuno aveva ipotizzato che ci fosse stato anche un tentativo di approccio telefonico. Ebbene, sembra che questa ipotesi sia momentaneamente tramontata, il suo ex fidanzato è volato nella splendida Marrakech in compagnia di una ex gieffina VIP, Nicole Murgia.

Edoardo Sanson e Nicole Murgia: Il flirt è reale?

L'indiscrezione delle ultime ore, era stata riportata dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica. La prima aveva svelato il viaggio in Marocco, il secondo ha identificato l'identità della donna al fianco del rampollo della famiglia proprietaria dell'omonimo marchio di gelati liquidato nel 2012. Nonostante queste segnalazioni, non tutto quadra. Secondo Rosica, sarebbe stata la stessa attrice ad allertare i paparazzi per pubblicizzare la fuga d'amore.

"Come immaginavo Edoardo Sanson e Nicole Murgia. Lei non ha bisogno di presentazioni... ha venduto questa finta relazione per gossip. Ha venduto tutto a giornalisti. Ma io ho già tirato tutto fuori, mi meraviglio di Edoardo, forse non era così lontano da ciò che criticava tanto", si legge in una storia condivisa sul profilo Instagram di Investigatore Social.

Nicole Murgia sarebbe la nuova fiamma di Edoardo Sanson

Edoardo Sanson e Anita Olivieri sono stati fidanzati per anni, quando la gieffina si è avvicinata ad Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello, il ragazzo ha deciso di lasciarla. "Il tradimento è tradimento, sono sicuro che la relazione sia arrivata a un punto di fine. Fa parte del passato per me, e rimarrà", scrisse mel messaggio d'addio. La storia tra Anita e Alessio ha avuto vita breve, pochi giorni fa, con un post condiviso su Instagram, i due hanno annunciato la fine del loro rapporto.

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano, riferendosi ad alcune segnalazioni, confermò che gli ex fidanzati si erano risentiti, sottolineando: "Non ho detto che si sono rivisti, quella è una segnalazione di una follower, ma so per certo che si sono risentiti". Amedeo Venza invece, sulla sua pagina Instagram aveva riportato: "L'ex di Anita ha fatto i casting per Temptation Island e stranamente lei si è fatta risentire con lui. Per paura che questo va a Temptation Island e lo perde definitivamente", ipotizzando un loro riavvicinamento.