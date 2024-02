Grande Fratello: Anita, Giuseppe e Rosy violano il regolamento: Carta, penna e nomination

Un video sui social mostra la violazione del regolamento di Anita, Giuseppe e Rosy: i gieffini sono già in punizione per il mancato uso dei microfoni

Nuove violazioni del regolamento da parte di alcuni concorrenti del Grande Fratello, Anita, Giuseppe e Rosy, sono stati colti in flagrante grazie a un video pubblicato sui social. I tre concorrenti nella clip diventata virale, usano carta e penna e parlano delle nomination. Questa settimana, la produzione ha tagliato il budget della spesa dei concorrenti per non aver utilizzato il microfono durante alcune conversazioni.

Violazione con carta e penna: Anita, Giuseppe e Rosy colti in flagrante

Grazie a dei video che circolano sui social, gli spettatori del Grande Fratello hanno scoperto una nuova violazione del regolamento da parte di alcuni concorrenti del reality show. Questa volta ad essere colti con le mani nella marmellata sono stati Anita, Giuseppe e Rosy.

Il regolamento del reality show vieta l'uso di carta e penna ai concorrenti della casa più spiata d'Italia. Nonostante la presenza delle telecamere, i tre hanno iniziato a scrivere su un foglietto i prossimi appuntamenti del reality show, ipotizzando quando ci saranno le prossime eliminazioni.

"Nella prossima puntata nessuno andrà fuori", ha affermato Anita. "Tu puoi chiedere quello che vuoi", le ha detto Rosy. Secondo molti utenti di X, la chef si riferiva alla presunta relazione tra la sua coinquilina ed uno degli autori del Grande Fratello, il che darebbe ad Anita la possibilità di avanzare richieste che altri concorrenti non possono fare.

La Olivieri, riferendosi alla puntata di lunedì prossimo, si è detta sicura che non ci sarà nessuna eliminazione; infatti, il meno votato tra i concorrenti in nomination andrà direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

I tre gieffini hanno segnato sul foglietto date e nomi: "Se non si esce qua, e neanche qua, si uscirà qui. La speranza è che fanno la doppia e faranno uscire uno tra questo e questo", hanno 'cospirato' indicando, presumibilmente, i nomi di alcuni concorrenti.

Conversazioni senza microfono: La decisione del Grande Fratello

In settimana il Grande Fratello ha ridotto il budget della spesa dei concorrenti del 30%. Il comunicato della produzione è stata letta da Fiordaliso: "Il budget settimanale sarebbe stato di 320 euro. La continua violazione del regolamento, parlando regolarmente senza microfono, nonostante i continui richiami del GF, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Perciò, ora, il vostro budget è di 224 euro".

Massimiliano Varrese aveva puntato il dito contro Beatrice, ma in realtà tutti i concorrenti hanno violato il regolamento. In passato, Il Grande Fratello aveva richiamato per ben due volte Rosy, prima che la chef decidesse di indossare il microfono.